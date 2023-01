Tiroteo en colegio de Iowa, Estados Unidos, deja dos estudiantes muertos

Al menos dos estudiantes fallecieron este lunes, 23 de enero de 2023, y un profesor resultó herido tras un tiroteo registrado en una escuela para jóvenes que viven en situación desfavorecida en la ciudad estadounidense de Des Moines, estado de Iowa.

La Policía local informó a través de las redes sociales que hay "múltiples sospechosos potenciales bajo custodia".

Posteriormente, el jefe policial Paul Parizek confirmó a varios reporteros que acudieron a la escena que dos estudiantes, que previamente se habían reportado como heridos, fallecieron.

La tercera persona herida, cuyo estado de salud se desconoce, es un profesor del centro Starts Right Here que, según la cadena CNN, es una escuela autónoma que ayuda a los jóvenes que viven en circunstancias desfavorecidas.

El suceso se produjo en torno a la una de la tarde hora local y tiene lugar dos días después de que otro tiroteo masivo perpetrado por un hombre asiático, que después se suicidó, acabara con la vida de diez personas en la ciudad de Monterey Park, a 15 kilómetros al este de Los Ángeles.

Tiroteo en Año Nuevo chino

Ese tiroteo tuvo lugar a las diez de la noche del sábado en una sala de baile tras las festividades del Año Nuevo chino. La tragedia no fue mayor gracias al proceder de Brandon Tsay, de 26 años, quien logró desarmar al tirador, quien fue identificado por las autoridades como Huu Can Tran.

"Mi corazón se hundió, sabía que iba a morir. Ese momento, fue instintivo. Algo ocurrió allí. No sé qué me pasó" , declaró Tsay para The New Yor Times.

Tsay y su familia dijeron que las imágenes de seguridad los mostraban a ambos luchando durante unos 90 segundos antes de que le quitara el arma al sospechoso.

Inmediatamente, le apuntó y gritó "vete, lárgate de aquí", señaló.

Así, el sospechoso se dio a la fuga. Horas más tarde estaba muerto, pues se disparó dentro de una camioneta blanca en Torrance, varios kilómetros al sur, el domingo por la tarde, cuando la Policía se aprestaba a arrestarlo.

Cinco hombres y cinco mujeres, todos de entre 50 y 60 años, fueron las víctimas del tiroteo en Año Nuevo chino.