“Toda una vida por seguir”: polémica despedida a señalado ladrón que murió a manos de una víctima

Gran polémica han desatado los mensajes de despedida a Rodrigo Yugar, alias ‘Chapulín’, quien murió el pasado 25 de mayo durante un intento de robo a una joven cuando iba entrando a su casa en Argentina.

La muerte se dio cuando Yugar y otro sujeto supuestamente abordaron a una mujer utilizando un cuchillo , pero la mujer se defendió, logró arrebatarles el arma para defenderse y apuñaló a ‘Chapulín’ en la parte izquierda del pecho.

Al confirmarse el deceso de ‘Chapulín’, sus amigos y familiares utilizaron su cuenta de Facebook para dejarle sentidos mensajes de despedida.

Uno de ellos fue su hermano: “No tengo palabras para explicar este dolor que siento. No puedo creer, no caigo que ya no podré verte más, mi hermano del alma, mi amigo, mi todo. Te voy a extrañar con el alma y para siempre, ‘Chapu’. Hasta nunca”.

También, uno de sus amigos más cercanos escribió que al joven le quedaba “toda una vida por delante que seguir. Descansa y dale fuerza a tu mamá”.

Pero no solo escritos de despedida se pueden leer en la publicación del hombre que murió. Decenas de personas se han detenido en la caja de comentarios a “festejar” la forma en que falleció el señalado delincuente y también para reprochar los mensajes que compartía, que en su mayoría eran versículos de la Biblia.

“Menos mal ya está bien muertito”, “pobre de los gusanos que se tienen que comer los restos de esta escoria” y “excelente, una rata menos” son algunas de las reacciones.