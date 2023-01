"¿Todavía crees en Santa Claus?": la pregunta que Donald Trump le hizo a niña de 7 años

El presidente levantó ampolla con la frase. Además, enfrenta el congelamiento del presupuesto por no ceder en su exigencia de US$5.000 millones para el muro.

"¿Todavía crees en Santa Claus? Porque a los 7 años de edad, eso ya es marginal, ¿verdad?", le preguntó Trump a Collman Lloyd mientras conversaba con ella por teléfono

El presidente de EE. UU. acabó por decirle: "bueno cariño, feliz Navidad y cuídate mucho, y di hola a tu familia, ¿de acuerdo? Di hola a todo el mundo".

Trump y la primera dama, Melania, participaron en la noche víspera de Navidad en el tradicional programa ‘Sigue a Santa’, del Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD).

El NORAD habilita una página web ( www.noradsanta.org ) que permite seguir en tiempo real el viaje de Santa Claus.

Este año, unos 1.500 voluntarios ayudaron a los más pequeños a saber dónde está Santa Claus y respondieron a sus dudas, por ejemplo, por qué el reno Rudolf, que lidera el trineo, tiene una nariz tan roja; o cuándo es el cumpleaños de Papá Noel o quién le trae a él los regalos.

El Norad y su predecesor, el Comando de Defensa Aérea Continental (Conad), siguen el viaje de Papá Noel desde hace 63 años.

Los comentarios de Trump hicieron que algunos medios, como el diario New York Daily News, se burlaran del mandatario y lo compararan con el ‘Grinch’.

El New York Daily News ya había comparado al presidente con este personaje debido al cierre parcial administrativo, que ha dejado sin fondos al 25% de las agencias gubernamentales.

Este año, el Norad siguió operando a pesar del cierre de la Administración, que comenzó en la medianoche del sábado por unos desacuerdos sobre la financiación del muro con México y que, según la Casa Blanca, podría prolongarse hasta 2019 debido a la dificultad de alcanzar un acuerdo.

El Senado, que en este caso lleva el liderazgo para el presupuesto, se reunirá el jueves para tratar de reabrir la Administración, pero ni la Casa Blanca ni la oposición demócrata están dispuestos a ceder, por lo que el bloqueo podría prolongarse hasta enero de 2019.

"No puedo decir cuándo va a reabrirse", reconoció Trump en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

"No (reabrirá) hasta que tengamos un muro, una valla, como quieran llamarlo. Lo llamaré como ellos quieran. Pero es todo la misma cosa. Es una barrera contra la gente que llega a nuestro país. Es una barrera contra las drogas. Hay un problema que se llama tráfico de personas, no vamos a dejar que eso suceda", afirmó.

Trump volvió a insistir en que el Congreso debe incluir en el presupuesto 5.000 millones de dólares para el muro; pero los demócratas siguen negándose a ceder y, por el momento, solo están dispuestos a destinar 1.300 millones a seguridad fronteriza, aunque con restricciones que impiden la construcción de la barrera.