Todo por un iPhone X: aspirante a profesora fue expulsada por desnudarse para ganar uno

Se encontraba de fiesta en un bar en el que se estaba rifando uno de los nuevos equipos de Apple. Pese a cumplir el reto, no recibió el premio.

El hecho ocurrió en la ciudad de Troitsk, en Rusia. La mujer, de 19 años, se encontraba preparándose para ser profesora en un instituto de la región.

La exmaestra estaba participando en un concurso para ganarse un iPhone X en un bar. Una de las pruebas era desnudarse completamente para ganar. Sin pensarlo dos veces se quitó la ropa, quedando únicamente en panty.

En un video que circula en redes se aprecia en topless. No contentos, los organizadores la alentaron a seguir con el desnudo. Al final la mujer termina totalmente desnuda.

Pero pese a cumplir con el reto, la joven no recibió el nuevo teléfono de la empresa de Cupertino, aunque sí insultos del propio animador.

Las imágenes se viralizaron en redes y la estudiane acabó expulsada por las directivas del instituto.