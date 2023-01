“Todos los días es una supervivencia”: más hambre en Venezuela por inflación del 6.000%

Las cifras anuales fueron entregadas por la Asamblea Nacional. La situación ha llevado a que los ciudadanos dejen de comer carne o pollo por su elevado precio.

Lucy Serrano es madre de 5 hijos y confiesa, entre lágrimas, que solo puede comprar un trozo de mantequilla para el almuerzo de su familia, que solo será sardinas sin ningún acompañante.

“Todos los días es una supervivencia, estamos comiendo en las iglesias”, cuenta Lucy.

Su esposo, Leonardo Alamo, asegura que ha perdido más de 40 kilos en los últimos dos años y que muchas veces tiene que acostar a sus hijos sin comer.

“Y le digo a mi niño de 2 años: mira, ahorita no se puede comer porque no tengo dinero, no tengo comida, no se consigue nada. Un día tuve que darle tetero de yuca porque no conseguía crema de arroz”, asegura Leonardo.

Para esta pareja, que gana el sueldo mínimo, actualmente es imposible comprar un kilo de carne.

La inflación anualizada escaló a 6,147%, de acuerdo con un estudio del Parlamento, de mayoría opositora.

Según el informe, el índice de precios en febrero pasado aumentó 80%, por debajo del 84,2% reportado por la Asamblea Nacional para enero.

La tasa de inflación acumulada entre diciembre de 2017 y febrero de este año llegó a 231,6%.

"Se acelera la hiperinflación. En febrero 80% y 6,147% anualizada. Esto es la destrucción de salarios, pensiones, jubilación y el ahorro", escribió en Twitter el diputado José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas del Legislativo.

Venezuela atraviesa una aguda crisis económica, caracterizada por una hiperinflación que podría superar 13.000% en 2018, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), y por una severa escasez de alimentos y medicinas.

El gobierno de Nicolás Maduro atribuye la crisis a una "guerra económica de la derecha" y de Estados Unidos para generar malestar en la población y derrocarlo.

Maduro, quien buscará su reelección hasta 2025 en los comicios del próximo 20 de mayo, anunció el pasado 2 de marzo un aumento de 64% en el ingreso mínimo.

Con el reajuste, el segundo en lo corrido del año, el ingreso se ubica en 1.307.646 bolívares, equivalentes a 36,6 dólares a la cotización oficial y a 6,1 dólares en el mercado negro.

