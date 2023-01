Torero limpió las lágrimas a un toro antes de matarlo y en redes lo llaman “sádico”

Aunque desde las gradas lo aplaudieron, otros lo calificaron como un acto “cruel y asqueroso”.

El hecho lo protagonizó José Antonio Morante de la Puebla durante la Feria de Sevilla, en España.

El detalle de Morante y el pañolito. pic.twitter.com/hbU9cHo0RZ — 𝓻𝓪𝓯𝓪𝓮𝓵 𝓳. 𝓬𝓸𝓻𝓽é𝓼 (@rafaeljcortes) May 10, 2019

El toro, que tenía varias banderillas en el lomo, dejó escurrir unas lágrimas. De la Puebla sacó un pañuelo, se las secó y procedió a completar su faena.

El debate no tardó: taurinos calificaron su comportamiento como elegante y hasta definieron el hecho como un “acto de honor”. No obstante, los antitaurinos no lo bajaron de hipócrita.

¿Qué opina usted?

