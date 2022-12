Tormenta de críticas aguardan a Trump en Puerto Rico, isla devastada por huracán María

El mandatario tiene programado reunirse con la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, a quién calificó de “líder mediocre” en Twitter.

En Puerto Rico, los últimos comentarios de Trump han caído como un insulto adicional a las penurias que enfrentan sus habitantes desde el brutal embate del huracán.

El mandatario ya había generado escozor al especular sobre los eventuales costos de la reconstrucción de Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a Estados Unidos desde 1952 y que en mayo se declaró en bancarrota, en un momento en el que los puertorriqueños se enfrentan a amenazas vitales, y al acusar a algunos en Puerto Rico de no querer ayudar en las labores y de pretender que "esté todo hecho para ellos".

"Hay muchos incomunicados y hay gente que apenas puede comer, o a lo mejor una vez en el día. No sabemos porque nosotros mismos que estamos en el área metropolitana muchas veces no podemos tener comunicaciones, o sea que estamos en momentos difíciles", describió Aída Rosario, de 57 años, saliendo de la misa en la catedral San Juan.

Trump "está en una cápsula. Deja que llegue, deja que llegue a ver si se apiada de nuestra isla y de nuestra gente", añadió.

Conozca el más reciente balance de los destrozos del huracán María en Puerto Rico:

