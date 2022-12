Tormenta política en EE. UU. por la neumonía que sufre Hillary Clinton

La candidata demócrata a la Casa Blanca Hillary Clinton, diagnosticada con neumonía, suspendió actos de campaña en California este lunes y martes, renovando especulaciones sobre su estado de salud a ocho semanas de los comicios.

El equipo de campaña de Clinton anunció en la noche del domingo la cancelación de su traslado a California, donde tenía previsto participar en actos de recaudación de fondos.

"La Secretaria Clinton no viajará a California mañana (lunes) o el martes", informó Nick Merrill, un portavoz de su campaña.

El diagnóstico fue revelado el domingo luego de que la aspirante debió abandonar antes de tiempo la ceremonia de conmemoración de los atentados del 11-S en Nueva York debido a un malestar provocado por una deshidratación.

Clinton, de 68 años, estuvo 90 minutos en la ceremonia saludando a los familiares de las víctimas de los atentados ocurridos hace 15 años, cuando fungía como senadora por el estado de Nueva York.

El incidente se produjo en la Zona Cero de Manhattan, cuando Clinton, pareció perder el equilibrio y se retiró de la ceremonia con ayuda, para dirigirse al departamento de su hija Chelsea.

Imágenes subidas a Twitter muestran a una Clinton inestable y trastabillante mientras aguarda el vehículo para abandonar la ceremonia, debiendo ser sujetada por sus acompañantes.

El domingo fue un día con mucha humedad en Nueva York, con temperaturas en torno a los 28° Celsius.



Diagnóstico

Horas después, la exprimera dama salió del domicilio de su hija en aparente mejor estado: sonrió ante los medios y posó junto a una niña antes de abordar un automóvil.

"Me siento muy bien, es un hermoso día en Nueva York", declaró.

La doctora Lisa Bardack examinó a la exsecretaria de Estado en su hogar en Chappaqua, Nueva York.

"Clinton había estado sufriendo tos relacionada con alergias. El viernes, luego de una evaluación de control por su persistente tos, se le diagnosticó una neumonía", señaló Bardack en un comunicado divulgado por el equipo de campaña de Clinton.

"Se le dieron antibióticos y se le recomendó descansar y modificar su agenda. Mientras estaba en el acto de esta mañana, ella se acaloró y deshidrató. La acabo de examinar y ahora está rehidratada y se recupera bien", añadió.

La semana pasada, la candidata tosió en repetidas ocasiones mientras pronunciaba un discurso en Cleveland y su voz se escuchó varias veces como un susurro.

El incidente renueva especulaciones sobre el estado de salud de Clinton.

Su rival republicano Donald Trump ya había afirmado que Hillary carece de la "fuerza mental y física" para ocupar la Casa Blanca.

En la web abundan las afirmaciones de que Clinton podría padecer un tumor cerebral, Parkinson's o demencia.

Clinton desestimó las versiones que circulan en internet sobre su salud. Mfirmó que la tos fue por una alergia y mencionó un informe detallado de su médico que declara que está en buenas condiciones para ejercer de presidenta.



Buenos deseos de Trump

Trump, quien también asistió a la ceremonia del 11S, deseó este lunes una pronta recuperación a Clinton, en tanto anunció que pronto divulgará detalles sobre su propia salud.

"Espero que ella se recupere pronto", aseguró este lunes a la cadena Fox News el empresario en un tono más reservado que lo habitual.

"Espero que se sienta mejor y que retorne a la campaña", continuó Trump durante la entrevista telefónica.

El magnate republicano aseguró que en breve publicará su parte médico.

"La semana pasada me realicé exámenes (de salud) y voy a publicar los resultados en cuanto estén listos", afirmó. "Creo que van a ser buenos. Yo me siento muy bien", agregó.

Según informes de prensa, Trump desea "ser respetuoso" y los integrantes de su equipo de campaña recibieron la orden de no hacer comentarios en las redes sociales sobre la neumonía de Clinton, indicó CNN.

La cadena, que cita fuentes de la campaña de Trump, agregó que cualquier violación de esa orden podría resultar en despido.

El magnate inmobiliario -que este lunes hará campaña en Baltimore y Maryland antes de ir a Carolina del Norte- no suele escatimar en calificativos y ataques personales, había rechazado el domingo preguntas de la prensa sobre la salud de Clinton.



Vitalidad

Jennifer Lawless, profesora de la American University, dijo que la candidata demócrata estará bajo presión para demostrar su vitalidad.

"Lo que necesita hacer la campaña de Clinton en el curso de los próximos varios días es demostrar su vitalidad y viablidad. Deberá asistir a toneladas de eventos y lucir muy energética", dijo Lawless a la AFP.

Larry Sabato, veterano cientista político de la Universidad de Virginia, consideró que el equipo de Clinton debería divulgar un informe médico completo.

"Realmente no hemos tenido demasiado, básicamente una carta de su médico", dijo a CNN, y agregó que Trump debe ser sometido a la misma solicitud.

Pese al diagnóstico de neumonía, Clinton tuvo el viernes una vorágine de actividades que incluyó una reunión de trabajo de seguridad nacional, una entrevista y recaudación de fondos.

Jennifer Granholm, gobernadora de Michigan, tuiteó que trabajar pese a estar enfermas "lo que hacemos las mujeres".