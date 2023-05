Toro murió tras caer por un barranco durante festejo en España: impactantes imágenes

Hay indignación en Ontinyent, España, por cuenta del trágico final que tuvo un toro tras morir durante la celebración del bou en corda, un evento religioso que se practica desde el siglo XX y en el que usan a estos animales.

En imágenes que se hicieron virales en Twitter se observa al toro atado a una cuerda y corriendo por las calles de la ciudad algo cansado y desorientado. Incluso, en el video se escucha cuando varias personas reclaman para que el animal siga su recorrido.

De un momento a otro, el toro siguió corriendo en línea recta hasta llegar a un muro que había al final de la calle. Según medios locales, el bovino cayó más de 10 metros hasta un río y sufrió graves lesiones, entre ellas, en sus patas.

Lamentablemente, el toro tuvo que ser sacrificado. "Se le sedó, intentamos salvarle, pero no se pudo hacer nada, por desgracia", manifestaron los dueños del animal a Las Provincias.

"Simplemente, es un desgraciado accidente que no suele ocurrir. El toro bajaba muy rápido y saltó sin ver qué había detrás del muro. Y, si no me equivoco, el servicio veterinario actuó rápidamente para sedarlo", agregó Germán Zaragoza, presidente de la Federación de Peñas de Bous al Carrer, al medio citado.

Sin embargo, en redes sociales no han parado las críticas a esta fiesta típica de España.

"Vergonzoso. Que un toro tenga que sufrir así para que unos cuantos inútiles se puedan divertir 😤😤😤", "Qué precio hay que pagar por la libertad", "Qué asco de tradiciones", fueron algunas reacciones.

¿Qué es el bou en corda?

El bou en corda es un evento tradicional que se celebra en algunas poblaciones de la comunidad valenciana, en España. Consiste en soltar un toro por las calles del municipio, al cual se le ata una cuerda al cuello y se le provoca para que corra detrás de las personas que se encuentran en la vía pública.

Los participantes, por su parte, intentan esquivar al toro y corren junto a él, sujetándose a la cuerda.



El bou en corda es una fiesta polémica que cuenta con defensores y detractores. Algunos argumentan que se trata de una tradición cultural que se remonta a hace varios años y que es parte del patrimonio valenciano. Otros muchos, en cambio, consideran que es un evento violento y cruel hacia los animales, los cuales se encuentran en una situación de estrés constante.

En medio de la polémica, el bou en corda sigue siendo una festividad que despierta emociones encontradas y que atrae a numerosos turistas cada año.