Trabajador mató a compañero con una pipeta de gas: "No era yo... era ya ‘Chucky’"

En Ayacucho, Perú, la cámara de seguridad del interior de una distribuidora de gas registró el momento en que Rafael Vilcatoma Arone tomó una pipeta con las dos manos y atacó a Abraham Lucano Huarcaya, quien estaba agachado de espaldas a su compañero y llevaba apenas ocho días trabajando en el lugar, según reportó El Comercio.

Después del primer golpe, Abraham quedó inconsciente en el suelo sin posibilidad de defenderse de los próximos golpes en la cabeza y el rostro que lo llevaron a la muerte.

Al ver la escena, Rafael huye del lugar y es capturado por la Policía en tiempo récord. Al momento de la interrogación los investigadores estaban confundidos, pues el asesino aseguró que estuvo trabajando allí tranquilo, arreglando las bombonas de gas, hasta que dejó de ser él, pasando a ser ‘Chucky’ y alegando que no sabía por qué le había pegado.

"Ya no era yo, de allí era ya ‘Chucky’... Yo no sé por qué le he pegado”, dijo a los policías, citado por El Comercio.

Reuniendo pruebas, los agentes de la División Criminal de Ayacucho encontraron en el hogar del hombre la ropa que se observa en el video, con sangre. Por otra parte, el cuerpo de Abraham permanece en el mortuorio para que sea reclamado por sus familiares.

El video de lo ocurrido contiene imágenes sensibles. Véalo bajo su propia responsabilidad aquí.