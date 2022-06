Tragedia a orillas de un río: encuentran el cadáver de un niño de 11 años

Las autoridades de Ontario, en Canadá, encontraron en un río el cuerpo sin vida de Graven Graham, un niño de 11 años . Según sus afligidos familiares, el menor, que padecía autismo, estaba jugando al escondite antes de desaparecer y fallecer.

El padre del pequeño comentó a The Sun que él dejó la vivienda sin avisar: “Ya no estaba en el sofá. Le pregunté a mi hija si él estaba en su habitación y me dijo que no”.

El hombre aseguró que mientras adelantaban las labores de búsqueda del niño mantenía el optimismo, pues pensaba que podía estar jugando al escondite, una de sus dinámicas favoritas: “Probablemente esto era solo un gran juego para él, pero para nosotros no lo fue”.

Mientras trataban de ubicarlo, las autoridades hallaron la ropa que vestía el día que desapareció. Su progenitor indicó que quizás se quitó la vestimenta, pues esta ya estaba húmeda.

Horas después, el equipo de rastreo confirmó que había encontrado un cuerpo en las orillas del río Sucogog.

Tras el avistamiento del cadáver, las autoridades indicaron que “la investigación está en curso” y que “no se sospecha de un crimen”.

Deb Hagarty, sargento de policía de Kawartha Lakes, manifestó que el hecho dejó a toda la comunidad con el “corazón pesado” y pidió apoyo a los familiares y allegados del niño de 11 años fallecido.