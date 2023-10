Tragedia en Brasil: siete muertos por accidente de bus que emprendió la huida tras un retén

Al menos 7 personas murieron y 18 resultaron heridas, 4 en estado grave, durante un accidente provocado por un autobús que huía de una fiscalización en las proximidades de Brasilia, en Brasil , informaron este domingo las autoridades.



La Policía Civil del Distrito Federal de Brasilia señaló que cuatro personas fallecieron en el lugar del accidente y otras tres murieron en hospitales, dos de ellas este domingo.

La Secretaría de Salud de la capital brasileña, en tanto, indicó que catorce de los heridos llevados a hospitales de Ceilândia y Taguatinga presentaban heridas leves y fueron dados de alta este domingo.

El accidente ocurrió la noche del sábado cuando el autobús fue abordado en un retén de la Policía de Carreteras, que constató que el vehículo no tenía autorización para transportar pasajeros, no tenía seguro obligatorio y las llantas no estaban en condiciones aptas.

Fiscales de la Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT, regulador), que acompañaban el retén policial, determinaron que el autobús debería seguir escoltado hasta la terminal de Taguatinga, para dejar a los pasajeros, y luego sería llevado a una comisaría.

En el trayecto, al parecer por orientación del dueño del vehículo y padre del conductor, según relataron testigos, el autobús se desvió con dirección a los patios de la empresa transportadora, que estaba próxima y con el exceso de velocidad perdió el control y se volcó.

En un comunicado, la ANTT afirmó que nunca existió "persecución" por parte de las autoridades que escoltaban el autobús, que las irregularidades fueron constatadas y se cumpliría con el procedimiento estipulado de dejar a los pasajeros en la terminal más próxima.

El conductor y su padre, dueño del autobús y que en un automóvil particular obstaculizó la escolta para facilitar la huida, fueron arrestados en la madrugada de este domingo.