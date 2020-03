Tragedia en cumpleaños de influencer: causó por error la muerte de su esposo y de dos amigos

La homenajeada lanzó a la piscina hielo seco sin saber que la reacción química acabaría intoxicando y quemando a sus invitados.

Ekaterina Didenko convocó a varios amigos a la celebración de su cumpleaños número 29. Para hacer más divertida la situación, decidió usar 30 kilos de hielo seco para dar aspecto de vapor en la piscina. Grave error.

Resultó que la combinación con el agua, que tenía cloro, se tornó en un coctel mortal de dióxido de carbono que mató a Natalia Monakova y Yuri Alferov, de 25 años. Fueron remitidos a un hospital, pero llegaron sin vida.

Los médicos determinaron que las tres personas, incluyendo el esposo de Ekaterina, fallecieron por quemaduras.

“He firmado una prohibición para divulgar cualquier información. No puedo decir nada. No lloré ayer… hoy exploté. Pensé que no era cierto, era una pesadilla”, manifestó la joven en sus redes tras vivir el cumpleaños más fatídico de su vida.