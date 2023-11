Tragedia en una casa: niña de 2 años murió tras caer dentro de una lavadora

Una familia vivió una verdadera tragedia luego de que una niña de 2 años muriera tras caer a una lavadora. Pese a que la trasladaron a un centro médico, los especialistas no pudieron hacer nada.



La niña cayó a la lavadora y ninguno de sus acudientes se percató de manera rápida de la situación, que terminó costándole la vida.

Esta tragedia ocurrió en Río Segundo, Argentina, y, conforme a lo revelado por medios de comunicación de este país suramericano, los papás de la pequeña la encontraron en el interior de la lavadora y procedieron a llevarla de urgencia a un centro médico, donde los especialistas confirmaron el deceso.

Según los progenitores de la víctima, el tambor de la lavadora no estaba lleno, pues esta no funcionaba. No obstante, en su interior sí había un charco, que fue el que terminó acabando con la vida de la menor.

Actualmente, la justicia de Argentina investiga el caso como un “posible accidente”.