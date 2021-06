Tragedia por pan envenenado: una niña murió y su hermanito lucha por sobrevivir

Una niña de 5 años falleció tras ingerir un pan envenenado y su hermanito, un pequeño de 7, se debate entre la vida y la muerte. La tragedia ocurrió en Veracruz, México .

Según informan medios locales , Adriana y Jacobo jugaban en el patio de su casa cuando ingirieron por error el pan envenenado. Su madre, que apenas hacía media hora había salido a trabajar, fue avisada de inmediato por otros familiares.

Fue su hermana de 11 años quien alertó de la desgracia cuando vio el deterioro en la salud de los menores.

Los hermanitos que comieron el pan envenenado fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano. Desafortunadamente, la pequeña Adriana llegó sin signos vitales; Jacobo, por su parte, está en delicado estado de salud.

Familiares les manifestaron a las autoridades que ya habían tenido problemas por un vecino que había intentado acabar con la vida de su perro, por lo que sospechan que esta persona fue la responsable del pan envenenado.

No obstante, investigadores reconstruyen la escena para determinar cómo terminaron los niños ingiriendo este alimento.

“Yo digo que fue un ser humano, ¿quién anda preparando pan con veneno? Yo no lo vi, solo Dios lo vio y es testigo de todo lo que me está sucediendo. Él sabe quién me arrebató a mi hija, y si es que por el perro habían arrojado el pan envenenado”, manifestó entre sollozos Hermila Gutiérrez, madre de los tres hermanitos.