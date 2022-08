Trágica muerte de la actriz Yoo Joo Eun: dejó una sentida carta a su familia

Hay luto en la televisión surcoreana por el fallecimiento de la actriz Yoo Joo Eun, de 27 años, protagonista de la serie ‘Big Forest’, entre otras producciones. Según informó su familia, la joven se quitó la vida.

“El 29 de agosto, Joo Eun dejó este mundo para ir a un lugar más cómodo. Para aquellos que tienen tiempo, despídanse de Joo Eun en su camino”, se lee en la publicación.

Medios locales informaron que el cuerpo de la artista fue encontrado el 29 de agosto. Precisamente, la joven dejó una carta para sus seres queridos, la cual a petición suya fue compartida en redes sociales.

“Según la última solicitud de Joo Eun, estoy compartiendo esta publicación”, dijo su hermano mayor.

“Lo siento por irme primero. Lo siento especialmente por mamá, papá, abuela y oppa (hermano mayor). Mi corazón grita que no quiero vivir. La vida sin mí puede estar vacía, pero por favor vive con valentía”, expresó la actriz.

En su mensaje agregó que “no estoy triste en lo más mínimo en este momento. Me siento resuelta y tranquila. Creo que es porque he pensado en esto durante mucho tiempo. He vivido una vida tan feliz que era más de lo que merecía. Por eso, es suficiente para mí. Esto es suficiente. Así que por favor vive sin culparte más… Espero que llamen a muchas personas a mi funeral, y quiero verlos a todos por primera vez en mucho tiempo y controlar a cualquiera que esté pasando por un momento difícil”.

También se refirió a su carrera en la actuación: “Quizás era mi todo, y era una parte de mí. Sin embargo, vivir esa vida no fue fácil. No quiero hacer nada más. Eso fue tan desesperado. Tener algo que quieres hacer es una bendición, pero me di cuenta de que solo querer hacer eso es una maldición”.

Sus palabras han causado revuelo entre sus seguidores y, por supuesto, han vuelto a poner el foco sobre la salud mental de los jóvenes y aquellos que se dedican al arte.

“Muchas gracias por atesorarme y amarme. Esa fue mi fuerza y mi sonrisa. Viví con recuerdos inolvidables hasta el final, así que creo que he vivido una vida exitosa”, exclamó.

Líneas de atención en salud mental en Colombia

Si usted desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats: