Trágico hallazgo en una capilla: encontraron el cuerpo de un joven en el techo

En el techo de una capilla ubicada en Santa Fe, Argentina, fue hallado el cuerpo de un joven. El tétrico avistamiento fue realizado por la persona encargada de la limpieza de ese lugar en horas de la noche del pasado 4 de enero de 2024.



Según lo reseñado por el medio Todo Noticias, el sujeto observó que la cabeza del joven estaba desprendida en el borde del techo. El trabajador preparaba la capilla para una misa, pero se vio obligado a llamar a la Policía.

Conforme a los primeros informes policiales, el cadáver no presentaba golpes o heridas superficiales. El joven, aparentemente, tenía una edad aproximada de 24 años, su identidad es un misterio ya que no encontraron sus documentos y los vecinos del sector, los cuales se encontraban perturbados por la impactante imagen, no lo reconocieron.

El cuerpo fue entregado a las autoridades forenses para que investiguen las causas del deceso, para que así el fiscal de homicidios, Estanislao Giavedoni, empiece con la investigación pertinente.