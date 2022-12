Transexual se presenta a elecciones regionales en Pakistán

Una transexual de la localidad de Sukkur, en el sur de Pakistán, se presentará como candidata independiente a los próximos comicios regionales de la provincia de Sindh, declaró la interesada, Sanam Fakir.

La políticadesde hace una década dirige una organización de ayuda a transexuales de su región.

"Hace diez años que tengo el apoyo de la gente de Sukkur por mi trabajo social, así que espero que me darán también su voto en las elecciones", añadió Fakir.

La fecha de los comicios generales y regionales en Pakistán aún está por decidir, pero todo apunta a que serán el próximo mayo.

Hace poco más de un año, la entonces presidenta de la asociación de transexuales del país, Shahana Abbas Shani, concurrió a unas elecciones parciales en la región del Punyab, aunque no consiguió el escaño.

En Pakistán no hay una estimación oficial del número de transexuales y travestidos -denominados en conjunto 'hijras'-, pero según Fakir hay unos 200.000 en total.

En una decisión insólita en el mundo islámico, el Tribunal Supremo paquistaní ordenó hace dos años crear un tercer género en la documentación oficial y expedir documentos de identidad a los 'hijras', aunque esta comunidad se queja de la lentitud del proceso.

"Solo un 20 % hemos recibido nuestra documentación en regla", lamenta Fakir, quien añade que "eso será un problema para que muchas de nosotras podamos votar en las próximas elecciones".

A pesar de algunos incidentes recientes de violencia contra 'hijras' en zonas especialmente conservadoras del norte del país, la candidata afirma no estar temer por su seguridad durante la campaña porque "la Policía nos ofrece total garantía de seguridad".

Más allá de su regularización legal, en Pakistán sigue vigente el estigma social de los transexuales y la mayoría sobreviven en Pakistán en un mundo marginal, cercano al hampa y expuesto a la prostitución y a las enfermedades venéreas.

Muchos 'hijras' se ven obligados a pedir limosna en las carreteras amenazando con echar mal de ojo a los conductores, un poder que las sociedades surasiáticas les atribuyen.