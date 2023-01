Transgénero se habría suicidado luego de enviarle mensaje a una ex Miss Universo

“Sus palabras pueden trascender”, le dijo Itzel Ávila a Lupita Jones, que cuestionó la elección de la señorita España.

Ávila fue encontrada sin vida en su casa, en México.

Lupita Jones, que dirige Miss Universo en ese país, criticó a la actual Miss España, Ángela Ponce, por ser una mujer transgénero.

“Una mujer, nacida mujer, jamás va a ser igual a un transgénero, biológicamente no son iguales”, sostuvo Jones en una entrevista durante un evento en Durango.

“No considero tener nada en común con un transgénero”, agregó.

“Como directora de Miss Universo en México tengo que acatar las reglas de la organización, pero a nivel personal no estoy de acuerdo, porque no creo que sea una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones para todas. Debe ser una competencia en igualdad de características y de circunstancias, y no me parece correcto”, recalcó.

En contexto:

Una española hace historia al ser la primera transgénero que competirá en Miss Universo El pasado 5 de octubre, Itzel Ávila le envió un mensaje a la ex Miss Universo, en el que recalcó que “se necesita muchísimo valor, se necesita muchísima fuerza y muchísimo carácter para poder lograr ser esa persona con la cual tú te identificas. ¡Qué dicha! Dele gracias a Dios que usted no necesitó buscar una identidad. Dele gracias a Dios que usted nació con una parte entre sus piernas que la identificaban con su personalidad. Desafortunadamente nosotras no, y no por eso somos menos que nadie”.

“Sus palabras pueden trascender, sus palabras pueden tener una fuerza para algo negativo”, resaltó en otro aparte del video que hizo público en redes sociales.

“Me siento orgullosa de lo que soy, me siento orgullosa de lo que he logrado. Le pido que se ponga en mis zapatos o en los zapatos de nuestras chavas que de verdad están sufriendo por comentarios como los que usted está haciendo”, agregó.

Esta fue la última publicación de Itzel.