Tras atentado, Bachelet anuncia medidas para blindar a Chile del terrorismo

El Gobierno de Chile anunció este martes reformas legales para fortalecer la lucha contra el terrorismo, después de que 14 personas resultaran heridas el lunes en un atentado del que en principio se culpa a grupos anarquistas.



No obstante, el fiscal nacional en funciones, Alberto Ayala, admitió que no hay avances en la investigación para dar con los autores del atentado, ocurrido en una galería comercial aledaña a una estación del metro, en el sector santiaguino de Las Condes.



"Son delitos muy difíciles de investigar. Estamos en la línea de que se trata de organizaciones anarquistas, que no tienen una orgánica que permita determinar con precisión y rapidez quiénes están detrás de estos atentados", dijo Ayala a los periodistas.



En tanto, Christian Toledo, el fiscal designado en exclusiva para investigar el caso, dijo que la sospecha de que se trata de anarquistas se basa en la similitud de la bomba que estalló este lunes con otras utilizadas anteriormente, específicamente una que hizo explosión en un vagón del metro sin pasajeros el 13 de julio.



"Las características de este artefacto son similares a las del metro Los Dominicos y también similares a las de las (dos) comisarías (de carabineros) de hace un mes", señaló Toledo.



Agregó que se están revisando las imágenes de las cámaras de seguridad del sector pero precisó que por ahora no serán divulgadas para no entorpecer las pesquisas.



"Los autores son más de dos" y "se trabaja con la máxima celeridad posible", dijo.



Tras encabezar en el Palacio de La Moneda una reunión del Consejo Operativo de Seguridad, con jefes policiales, de inteligencia y fiscales, la presidenta Michelle Bachelet anunció reformas legales para fortalecer las atribuciones de la Policía y la Fiscalía en la lucha contra el terrorismo.



"No nos va a temblar la mano (...), no vamos a permitir que un grupo de terroristas cobardes altere nuestra convivencia pacífica", dijo la mandataria chilena, que apeló a la unidad de sus compatriotas y les pidió estar "vigilantes" ante situaciones que susciten sospecha de ser acciones terroristas.



La mandataria anunció que se reformarán las leyes antiterrorista, la de inteligencia y la de control de armas y explosivos, además de destinar más medios para el Ministerio Público.



"No vamos a permitir que un grupo reducido de terroristas y cobardes afecte la vida que la gran mayoría que quiere", remarcó.



El Gobierno, a través de la Subsecretaría del Interior, presentó este martes una querella por el delito de terrorismo debido al atentado, considerado el más grave desde el retorno del país a la democracia en 1990.



También presentó una querella el alcalde del municipio de Las Condes, el opositor Francisco de la Maza, que ha acusado de ineficacia de las autoridades nacionales y recordado que en lo que va de año ha habido una treintena de atentados de características similares, pero nadie ha sido detenido.



La explosión del lunes se registró a las 14.00 hora local (17.00 GMT), cuando cientos de personas transitaban por el sector y fue producida por un extintor relleno con dos kilos de pólvora negra, que fue activado por un mecanismo de relojería que los autores dejaron en un basurero frente a un local de comida.



De los catorce heridos por la explosión, cinco continuaban hoy ingresados en diferentes establecimientos hospitalarios de Santiago, todos ellos con una evolución favorable, según fuentes médicas.



En tanto, las autoridades desplegaron 500 carabineros para custodiar los ingresos y salidas de las estaciones del metro, particularmente las más concurridas porque operan como puntos de conexión entre las distintos recorridos del tren subterráneo.



"Carabineros está movilizando a todo su personal y eso lo vamos a hacer durante todo el tiempo que sea necesario", dijo el ministro de Interior, Rodrigo Peñailillo.



El atentado ocurrió a 72 horas de cumplirse el 41 aniversario del golpe militar que Augusto Pinochet encabezó el 11 de septiembre de 1973, lo que es un motivo adicional de preocupación para el gobierno, pues habitualmente en la fecha se registran manifestaciones violentas en Santiago y otras ciudades.



En ese marco, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, anunció hoy un reforzamiento de la seguridad "con todos los instrumentos que tenemos disponibles", dijo a Radio Cooperativa.



"Estamos reforzando masivamente la seguridad de la Región Metropolitana (Santiago), en todos aquellos puntos que tenemos identificados para el día 11, que son 38", aseguró.