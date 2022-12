Tras descubrir cámara oculta, presidente de Ecuador acusa a Rafael Correa de espionaje

Lenin Moreno advirtió que el exmandatario podía monitorearla desde su celular. Exdirector de inteligencia del Ejército ecuatoriano se refirió al escándalo.

"El Servicio de Protección Presidencial detectó una cámara oculta en el despacho del presidente de la República. Se me informa que esta cámara fue instalada por el presidente Correa (Rafael) hace siete u ocho años", denunció Lenin Moreno, en el poder desde hace casi cuatro meses.

Moreno, que detalló que la cámara fue hallada cuando "el Servicio de Protección Presidencial se acercó y sintió algo caliente en la pared", reprochó al también socialista Correa, que gobernó el país entre 2007 y 2017, de no informarle de la existencia de la cámara ni de que "él la monitoreaba desde su teléfono celular".

"El día de ayer estaba funcionando y no sabemos cuántas veces ha estado funcionando (...). Estoy extremadamente molesto y voy a iniciar inmediatamente una investigación, una investigación bastante fuerte acerca del asunto", señaló visiblemente crispado Moreno.

Sin referirse explícitamente a Correa, Moreno escribió en un mensaje posterior en twitter: "FISGÓN: aficionado a husmear la vida de los demás".

Desde que asumió el pasado 24 de mayo, Moreno, que fue estrecho aliado y vicepresidente de Correa, mantiene una ácida disputa con el expresidente, quien desde Bruselas -donde vive con su familia- se ha convertido en su principal opositor, con frecuentes críticas a su estilo conciliador y a varias de sus medidas.

El exmandatario, muy activo en las redes sociales, reaccionó con vehemencia a la denuncia de Moreno.

"¡Cámara oculta manejada desde mi celular! Si el presidente Moreno prueba aquello, que me vaya a la cárcel. Si no, que renuncie a la Presidencia, ni siquiera por malo, sino por ridículo. ¡Qué vergüenza!", escribió en la red social.