Tras naufragio en Grecia, dos hermanos tuvieron un emotivo reencuentro: “Gracias a Dios estás vivo”

Dos días después del naufragio más trágico de los últimos años en Grecia , se reencontraron dos hermanos. Uno de ellos sobrevivió al colapso de la embarcación.

“Gracias a Dios estás vivo”, le dijo Fadi a su hermano, entre rejas. Son de Siria, Fadi viajó desde Países Bajos con la esperanza de encontrar a su hermano con vida tras el naufragio donde murieron por lo menos 78 migrantes.

Mohammad es uno de los 104 ocupantes que logró sobrevivir a la mortal travesía que lo llevaría a una vida mejor. "Ahora tiene 18 años, vivía en Libia, casi dos años", expresó Fadi, hermano del migrante rescatado.

Pero la historia para otros es distinta, pues un padre pakistaní no tiene noticias de su hijo Sultán, de 25 años.

“Traté de detenerlo, le dije que se olvidara de todo, pero el transportador le lavó el cerebro diciéndole que el viaje duraría 2 o 3 días", expresó Shahid Mehmood, padre del joven.

Ya en la embarcación, el hombre se comunicó con su padre. “Envió un mensaje diciendo que estaba sentado en un bote con alrededor de 400 a 500 personas", agregó.

Como ellos, cientos de familias esperan noticias de sus seres queridos, así como otro ciudadano pakistaní que busca a su hermano.

"Le dije que se bajara, que no se fuera, y me dijo que la mafia no los dejaba bajarse, tenían pistolas, tenían cuchillos, estaban metiendo a la gente a la fuerza”, indicó Adil Hussain.

Mientras Grecia investiga el naufragio, expertos y varias ONG responsabilizaron a los guardacostas griegos, que tendrían que haber intervenido pasara lo que pasara.

¿Cómo ocurrió el naufragio e Grecia?

El pasado miércoles, 14 de junio de 2023, al menos 78 migrantes perdieron la vida al hundirse un pesquero con cientos de personas a bordo en el Mar Jónico, confirmó a EFE una portavoz de la Guardia Costera griega, que advirtió de que "probablemente aumentará más el número de fallecidos".

Según los medios locales, al menos 400 inmigrantes, de nacionalidades no determinadas aún, se encontraban a bordo de la embarcación de 30 metros de eslora. Diez embarcaciones, una fragata de la Armada, un helicóptero y un dron de Frontex, la agencia de fronteras de la Unión Europea (UE), participaron en las operaciones de búsqueda y rescate.

La embarcación, que partió desde el este de Libia y tenía como destino final Italia, se hundió en la madrugada al suroeste de la península del Peloponeso tras volcarse, informaron las autoridades.

Por la tarde, una embarcación de los guardacostas se acercó para ofrecer asistencia, ya que había divisado un gran número de personas en la cubierta exterior del barco.

Según el comunicado, los que se encontraban a bordo negaron la ayuda y expresaron que querían seguir rumbo a Italia.