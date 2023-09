Tras presenciar cesárea de su esposa, hombre demandó a hospital: "Esto dañó su matrimonio"

En Australia, un hombre demandó al hospital donde su esposa dio a luz mediante una cesárea en 2018. Según el sujeto, la experiencia le causó un trastorno "psicótico".



Aunque el hecho tuvo lugar hace cinco años, Anil Koppula presentó la demanda recientemente y aseguró que el hecho de haber visto la cesárea de su pareja provocó una "ruptura de su matrimonio". Así lo informó The New York Post.

"El señor Koppula alega que lo alentaron o le permitieron observar el parto y que, al hacerlo, vio los órganos internos y la sangre de su esposa. El hospital incumplió el deber de diligencia que le debía y está obligado a pagarle una indemnización por daños y perjuicios", señaló la defensa del sujeto al medio citado.

En la demanda, Anil Koppula solicitó al Royal Women's Hospital, de Melbourne, una indemnización de 642 millones de dólares.

¿Qué respondió el hospital tras la demanda de Koppula?

Según The New York Post, el Royal Women's Hospital aseguró que no incumplió el deber de diligencia. Además, afirmaron que Koppula no sufrió ninguna lesión real debido a la cesárea que presenció.

Argumento que apoyó James Gorton, juez encargado del caso. El tribunal calificó la demanda de Koppula como un "abuso del proceso".