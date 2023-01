Tras regresar a Venezuela, Juan Guaidó llamó a nueva movilización el próximo sábado

“No tenemos miedo”, dijo al presidir una manifestación en la plaza Alfredo Sadel. El presidente interino volvió en un vuelo comercial procedente de Panamá.

El líder opositor venezolano Juan Guaidó preguntó este lunes a los miembros de la Fuerza Armada del país "¿Qué más van a esperar?" al reiterar la solicitud de que dejen de apoyar al Gobierno de Nicolás Maduro y aseguró que ya son más de 700 los militares que lo han hecho.

"Las Fuerzas Armadas, ¿qué más van a esperar?, ya vieron como más de 700 oficiales están del lado de la Constitución, y por ahí hay unos cínicos que están diciendo que es poco", dijo Guaidó ante decenas de simpatizantes que acudieron a una plaza del este de Caracas a brindarle su apoyo tras su regreso al país.

"Sabemos que el 80 % está a favor del cambio, lo sabemos, se han comunicado con nosotros, nos han hablado", aseguró el jefe del Parlamento que en enero se proclamó presidente encargado de Venezuela, por considerar que Maduro usurpa la Presidencia.

Guaidó reiteró este llamado a las Fuerzas Armadas tras su llegada a Venezuela después de realizar una gira por varios países de Suramérica que inició el pasado 22 de febrero burlando así la prohibición de salida del país por parte del Gobierno de Maduro.

"Nos amenazaron a todos los que estamos aquí (...) de cárcel, de muerte, y le digo yo a ellos, no ha sido a través de la persecución, no va a ser a través de las amenazas que nos van a detener, aquí estamos más fuertes y unidos que nunca (...) con la mirada en el futuro", dijo.

Comentó, dirigiéndose a los miembros de la Fuerza Armada, que pese a estas amenazas "alguien no cumplió, muchos no cumplieron" las órdenes que supuestamente les dieron desde el Ejecutivo.

Reiteró que "la cadena de mando está rota porque el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas deriva del voto popular y quien usurpa funciones, por más que se quiera disfrazar con una banda porque estamos en carnavales, no es el presidente, aquí está el presidente encargado de la República de Venezuela", señaló.

Dijo a los militares que como jefe del Parlamento y como presidente encargado, "pide, exige, ordena", que "detengan definitivamente a los colectivos y presos que actuaron el 23 de febrero" como brazo armado del Gobierno de Maduro y reprimieron a los ciudadanos que ese día pidieron el ingreso de la ayuda humanitaria al país.

"Basta de impunidad, no podemos mirar a otro lado cuando masacran a nuestros indígenas", insistió.



La llegada

El presidente interino ingresó a su país por el aeropuerto de Maiquetía, estado Vargas, a donde llegó proveniente de Panamá.

"Sabemos los riesgos a los que nos enfrentamos, eso nunca nos ha detenido. Estamos aquí en Venezuela. Estamos aquí mas fuertes", dijo el opositor, mientras sus simpatizantes gritaban "¡Guaidó, Guaidó!", "¡Sí se puede!"

Este fue su primer trino desde que pisó suelo venezolano.



Ya en nuestra tierra amada! Venezuela, acabamos de pasar migración y nos movilizaremos a dónde está nuestro pueblo!#VamosJuntosALaCalle — Juan Guaidó (@jguaido) March 4, 2019

Posteriormente manifestó en otro trino que "entramos a Venezuela como ciudadanos libres, que nadie nos diga lo contrario". En ambos mensajes promueve la etiqueta #VamosJuntosALaCalle como llamado a las manifestaciones que él mismo había convocado a través de sus redes sociales, en video y en audio.

Expectativa por retorno de Guaidó a Venezuela: este fue el llamado qué hizo a sus seguidores Justamente esa convocatoria se presenció fuertemente en el sector de Las Mercedes, donde históricamente se ha concentrado la oposición adversa a los gobiernos chavistas.



Multitudinaria concentración en Caracas para recibir al presidente interino de Venezuela Juan Guaidó - https://t.co/Tc4cvu9tcP pic.twitter.com/kjjcFKeo6J — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 4, 2019

Horas previas a la llegada

Versiones de prensa ya habían reportado un aumento de la presencia militar en el aeropuerto internacional de Maiquetía, por donde finalmente ingresó.

"Si se atreve a secuestrarme el régimen, será sin duda uno de los últimos errores que cometa", dijo el opositor la noche del domingo, en un mensaje a través de las redes sociales, desde un lugar que no reveló.

Guaidó había recibido apoyo de Estados Unidos en caso de alguna acción en su contra. "Cualquier amenaza o acto contra su retorno seguro encontrará una fuerte y significativa respuesta de Estados Unidos y la comunidad internacional", advirtió en Twitter el consejero de seguridad estadounidense, John Bolton.

Su vuelta a Venezuela pone en un dilema al gobierno: si lo detiene desataría una fuerte reacción internacional e interna, y si lo deja libre, el costo menor según los analistas evidenciaría cierta debilidad.

El líder de la Asamblea Nacional salió del país desde el pasado 22 de febrero, cuando se realizó el multitudinario concierto en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Posteriormente realizó una gira por los países de Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina, Perú y Ecuador, donde recibió el respaldo de los gobiernos de esos países.



Advertencia internacional

Maduro dijo la semana pasada que Guaidó debe "respetar la ley" y que si regresa a Venezuela "tendrá que ver la cara de la justicia".

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Fiscalía General, aliadas del gobierno, abrieron investigaciones contra el jefe parlamentario por "usurpación" de funciones y dictaron, además del impedimento de salida, el congelamiento de sus bienes.

"Guaidó se ha planteado entrar sí o sí. Eso es otra batalla política y ahí va a depender hasta donde sienta Maduro que puede llegar, una cosa es que quiera detenerlo y otra que pueda", comentó a AFP el politólogo Luis Salamanca.

La representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, advirtió que "cualquier medida que pudiese poner en riesgo la libertad, la seguridad o la integridad personal (de Guaidó) representaría una gran escalada de tensiones y merecería la firme condena de la comunidad internacional".

Guaidó se autoproclamó presidente interino el 23 de enero luego de que el Congreso declarara a Maduro "usurpador" por asumir el 10 de enero un segundo mandato que la oposición, como gran parte de la comunidad internacional, considera ilegítimo y originado en una reelección "fraudulenta".