Tras ser declarada muerta por error, mujer por poco es cremada

Una mujer de 66 años se salvó de ser cremada luego de que fuera declarada muerta por error. Sin embargo, los empleados de la funeraria que iban a proceder a preparar el cuerpo se dieron cuenta de que “que el pecho se movía y ella jadeaba por aire”.

Todo ocurrió en el Centro de Atención Especial de Alzheimer de Glen Oaks en Iowa, Estados Unidos, donde estaba internada la paciente.

Según el informe publicado por CBS, la mujer declarada muerta por error estaba en cuidados paliativos desde el 28 de diciembre de 2022 por una "degeneración senil del cerebro".

El 3 de enero de 2023 fue declarada muerta por error a las 6:00 a.m. después de que un empleado afirmara que "no sintió pulso" y que la paciente "no respiraba en ese momento".

Publicidad

La señora fue metida a una bolsa para cadáveres y hacia las 8:26 a.m., cuando los empleados de la funeraria la abrieron, "observaron que el pecho se movía y ella jadeaba por aire".

Llamaron al 911 y al valorar a la mujer declarada muerta por error vieron que tenía pulso y respiraba, pero no hubo movimiento ocular ni respuesta verbal.

Ese mismo día la paciente regresó al centro asistencial, donde falleció dos días después, acompañada de su familia.

Publicidad

El centro donde la mujer fue declarada muerta por error es investigado y podría verse obligado a pagar una multa de 10 mil dólares.

A noticias insólitas como esta se suma la de una mujer que por poco es sometida a cirugía porque mientras conducía su motocicleta se le metió un gusano en el ojo.

La mujer sufrió el accidente porque transitaba en su vehículo sin usar lentes para proteger su vista de objetos que pudieran saltarle por el camino.

La víctima del diminuto gusano, que estuvo hospitalizada durante cuatro días, compartió las impactantes imágenes de la extracción del visitante, video que ya cuenta con más de 43 millones de reproducciones en TikTok.

Publicidad

También una niña de 4 años sufrió un drama por más de 100 gusanos que tenía en la cabeza y por lo que tuvo que ser sometida a cirugía.

El terrible caso fue reportado en Paraguay, donde los padres de la menor de edad son investigados, pues la pequeña también llegó al hospital con un cuadro de desnutrición.

Otras noticias: