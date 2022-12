Tras sus duros enfrentamientos, Ted Cruz anunció apoyo a Trump

El republicano Ted Cruz, ex rival de Donald Trump en las elecciones primarias estadounidenses, dio finalmente su apoyo al magnate, dos meses después de haberlo humillado en la Convención Nacional del partido.

"Tras varios meses de cuidadosa reflexión, de oraciones y examen de consciencia, he decidido que el día de la elección (presidencial, el 8 de noviembre), votaré por el candidato republicano Donald Trump", anunció en Facebook el ultraconservador senador de Texas.

Donald Trump se declaró "muy honrado", en un comunicado de tres líneas, en el que afirmó que Cruz había sido un adversario "brillante".

Cruz, de 45 años, dio dos razones para justificar su decisión: su promesa el año pasado de apoyar a aquel que fuera designado por el Partido Republicano, y su empeño en evitar la elección de Hillary Clinton.

"Aunque tuve desacuerdos significativos en ciertos temas con nuestro candidato designado, Hillary Clinton es totalmente inaceptable", escribió.

"Mi consciencia me dice que debo hacer todo para detener eso", añadió al dar una lista de todo lo que lo opone a la candidata demócrata a la Casa Blanca.

El pasado 20 de julio, sin embargo, Cruz había hecho un desaire público a Trump, llamando a los republicanos a votar "según su consciencia" en la convención republicana de Cleveland. El senador de Texas fue abucheado por los delegados republicanos.

En su página de Facebook, algunos internautas saludaron la decisión de un hombre "de honor y de integridad". Otros lo vieron como una traición, declarándose "avergonzados" de haberlo apoyado. "No puedo apoyar a un hombre tan inmoral como Trump. Voy a volver a Dios", comentó otro usuario.