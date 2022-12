Tren cargado de petróleo se descarriló en el norte de Illinois

Un tren de carga de la compañía BNSF con 103 vagones cargados de crudo se descarriló cerca de la ciudad de Galena, en el norte de Illinois, y se incendió.

El tren se descarriló a eso de la 1:20 de la tarde en una zona rural donde el río Galena se encuentra con el Mississippi, dijo el sargento Mike Moser, de la policía del condado Jo Daviess. El incendio no provocó evacuaciones.

Mark Moran, administrador municipal de Galena, dijo que los bomberos de la ciudad respondieron al descarrilamiento, ocurrido unos 5 kilómetros al sur de la localidad.

"Me llegó un reporte de los bomberos de que un octavo vagón cisterna se había salido de las vías", dijo Moran al diario Dubuque Telegraph Herald. "Había dos vagones que no se habían volteado, al contrario de los otros seis".

El tren viajaba con 103 vagones cargados de petróleo crudo, junto con vagones de protección cargados de arena.

Los bomberos sólo pudieron llegar al lugar del siniestro a través de una ciclovía, dijo el jefe adjunto de bomberos, Bob Conley. Allí trataron infructuosamente de controlar un pequeño incendio.

Los bomberos tuvieron que retirarse por razones de seguridad y permitieron que el combustible se consumiera, dijo Conley. Además de los bomberos de Galena llegaron al lugar bomberos y personal de emergencia de Iowa y Wisconsin.

Mike Trevino, vocero del ferrocarril BNSF, indicó que no se ha determinado la causa del descarrilamiento. Añadió que empleados ferroviarios se encuentran en el lugar y personal adicional de la empresa se dirige al lugar para trabajar con el personal local.