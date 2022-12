Tres muertos y siete heridos tras tiroteo en un cine de Luisiana, en EE. UU.

Tres personas fallecieron, una de ellas el autor de los disparos, que se suicidó, y siete más resultaron hoy heridas de diversa gravedad en un tiroteo en una sala de cine de Lafayette (Luisiana, EE.UU.), informó la Policía.

El tiroteo tuvo lugar en el cine Grand Theatre de la calle Johnston de Lafayette, un municipio de unos 120.000 habitantes en el estado sureño de Luisiana, alrededor de las 19.20 horas hora local (23.20 GMT) mientras se proyectaba la película "Train Wreck", que había empezado a las 19.00 horas.

En una rueda de prensa, el jefe de Policía de Lafayette, Jim Craft, confirmó la versión adelantada por varios testigos y explicó que el autor de los disparos se suicidó tras protagonizar el tiroteo.

Craft dijo que la Policía conoce la identidad del autor del tiroteo, pero que de momento no la revelará para que su publicación no entorpezca el desarrollo de la investigación, aunque sí le describió como "un hombre blanco de unos 50 años que actuó en solitario".

Los disparos se realizaron con una pistola, que fue disparada en varias ocasiones hasta que la Policía llegó al lugar y el autor del tiroteo se disparó a sí mismo.

"No sabemos si existía relación entre el autor de los disparos y las víctimas", indicó el jefe de Policía, quien también explicó que los heridos presentan distintas gravedades y, mientras no se teme por la vida de algunos, hay otros que se encuentran en estado crítico.

"Esta es una noche horrible para Luisiana. Es una noche horrible para Estados Unidos. Este es un momento para estar unidos", indicó el gobernador de Luisiana y aspirante a la candidatura republicana para las elecciones presidenciales, Bobby Jindal, quien se trasladó al lugar de los hechos.