Tres víctimas fatales en Boston, un niño entre ellos

Dos explosiones, pocos metros antes de la línea de meta de la Maratón de Bostón, causaron cientos de heridos y tres muertes reportadas hasta el momento.

Se conoció que una de las víctimas fatales es un pequeño de ocho años. The Boston Globe, el principal diario de la ciudad, asegura además que otros menores son atendidos en centros hospitalarios.

Este mismo medio de comunicación confirma que al menos 125 personas están heridas, mientras que otras fuentes como CNN hablan de 141 personas.

Dos de los estallidos ocurrieron a pocos metros de la línea de meta del maratón que se celebraba en la ciudad de Boston, en Massachusetts.

Las explosiones

Las autoridades investigan el origen de las explosiones, que tuvieron lugar en torno a las 15.00 hora local (19.00 GMT), cuando había corredores cruzando la línea de meta y decenas de espectadores.

Según testigos, primero se escuchó una gran detonación que provocó una humareda y segundos después una segunda. Inmediatamente, equipos de emergencia llegaron al lugar, evacuaron a los heridos y acordonaron el perímetro.

La carrera fue suspendida y en un operativo relámpago los corredores que no habían llegado cerca al área de la tragedia fueron desviados y reunidos en otro lugar.

Un tercer incidente ocurrió en la biblioteca John Fitzgerald Kennedy, según explicó el comisionado de Policía de Boston, Ed Davis. "No estamos seguros de que los incidentes están relacionados, pero estamos asumiendo que la hipótesis de que así fuera", dijo.

Autoridades de la carrera aseguraron a medios locales que no se había recibido ningún tipo de amenaza ni al evento, ni a los corredores.

Las explosiones se escucharon cerca de la línea de meta de la carrera al lado del Hotel Fairmont Copley Plaza, que ha sido cerrado. Otro hotel, el Lenox, fue evacuado.

El Maratón de Boston, donde hoy es día festivo, es "el más prestigioso del mundo", según los organizadores.

La de este año es su 117ª edición. Es una de las cinco pruebas que configuran el World Marathon Majors, competición internacional que agrupa, desde 2006, a los cinco más grandes maratones del mundo (Nueva York, Chicago, Berlín y Londres, además del de Boston).

Corredores de todo el mundo se desplazan anualmente a Boston para correr la popular maratón.

Refuerzan seguridad en Nueva York

La Policía de ‘la gran manzana' ha aumentado la vigilancia en algunos puntos claves de la ciudad, incluyendo hoteles, tras las explosiones registradas hoy en la cercana Boston.

"Estamos aumentando la seguridad en los hoteles y otros puntos importantes de la ciudad a través del despliegue de vehículos de respuesta especial hasta que se sepa más de las explosiones en Boston", señaló el comisionado adjunto de la policía neoyorquina, Paul Browne, en un comunicado.

Obama envía mensaje a las familias

El presidente de EE. UU., Barack Obama, aseguró que las autoridades todavía no saben quiénes son los responsables de las explosiones ocurridas en Boston, que han dejado al menos dos muertos y varias decenas de heridos, pero "los descubriremos y caerá sobre ellos el peso de la ley", aseguró.

"Todavía no sabemos quién hizo esto ni por qué", afirmó Obama en una breve declaración al país desde la Casa Blanca.

"Pero no se equivoquen, llegaremos al fondo de esto y descubriremos quién lo hizo, sabremos por qué lo hicieron. Cualquier individuo responsable, cualquier grupo responsable sentirá todo el peso de la justicia", agregó el presidente estadounidense.

Asimismo, Obama afirmó que se ha puesto en contacto con el director del FBI, Robert Mueller, y la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, para que movilicen los recursos necesarios para investigar y responder".

"He informado a los líderes del Congreso de ambos partidos, y nos reafirmamos en días como éste que no hay republicanos ni demócratas, sino estadounidenses, unidos en nuestra preocupación por nuestros compatriotas", subrayó.

Según la CNN, el FBI ya trabaja en el caso como lo haría ante un ataque terrorista, aunque no se ha informado de qué líneas de investigación concretamente siguen las autoridades.

Boston (EE. UU.)