Tribunal francés tumbó la prohibición de los burkinis en las playas

La justicia francesa frenó este viernes la prohibición del uso del burkini en las playas, considerando que esta medida tomada por un alcalde y replicada en varias localidades del país constituía un "atentado grave contra las libertades", en ausencia de "riesgo evidente" para el orden público.

"En ausencia de riesgo, la emoción y los temores provocados por los atentados terroristas (...) no bastan para justificar legalmente de prohibición" del burkini decidida en Villeneuve-Loubet (sureste), la primera localidad en la que se implantó la medida, subrayó el Consejo de Estado.

"La ordenanza en litigio constituye un atentado grave y manifiestamente ilegal contra las libertades fundamentales que son la libertad de movimiento, la libertad de conciencia y la libertad personal", añadió el Consejo en su fallo.

La decisión de último recurso de la más alta instancia administrativa francesa, celebrada por los representantes del culto musulmán y organizaciones proderechos, será vinculante para toda Francia, donde una treintena de localidades imitaron la prohibición de Villeneuve-Louvet.

Sin embargo, no ha servido para cerrar la polémica: la derecha y la extrema derecha han anunciado su intención de votar una ley que prohíba el burkini.

Asimismo, el alcalde socialista de Sisco, en Córcega, ha mantenido la ordenanza contra el burkini emitida tras una pelea entre personas del pueblo contrarios a la prenda y familias musulmanas favorables.

El Consejo de Estado recordó a todos los alcaldes que han invocado el principio de laicismo que para prohibir el acceso a las playas no pueden fundarse en "otras consideraciones" distintas al orden público, "la accesibilidad a la zona de baño, la seguridad del baño, la higiene y la decencia".

Esta decisión "de sentido común permitirá calmar la situación, que estaba marcada por una tensión muy fuerte entre nuestros compatriotas musulmanes, especialmente las mujeres", reaccionó, interrogado por la AFP, el secretario general del Consejo Francés de Culto Musulmán (CFCM), Abdallah Zekri.

La suspensión "creará jurisprudencia", celebró Patrice Spinosi, abogado de la Liga de Derechos Humanos, organización que pidió al Consejo que se pronunciara sobre la cuestión.