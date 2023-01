Tribunal Supremo de Venezuela ordena detener al opositor Julio Borges por supuesto atentado a Maduro

El TSJ pidió capturar al político exiliado bajo el cargo de "homicidio intencional calificado en grado de frustración” en contra del presidente.

De acuerdo con la sala plena del tribunal, “del análisis de las actas que conforman el proceso contra Julio Andrés Borges Juyent se evidencia que existen elementos que comprometen su responsabilidad en la comisión flagrante" del delito.

Según el Tribunal Supremo de Justicia, por tratarse "en flagrancia este procedimiento" no procede el antejuicio de mérito a Borges, "razón por la cual su enjuiciamiento" se hará por tribunales ordinarios en materia penal y se "ordena la inmediata detención del asambleísta", una orden que se emite pese a que el diputado no se encuentra en el país.

También declaró "procedente el enjuiciamiento" del parlamentario Juan Requesens, a quien Maduro también implicó en el "intento de magnicidio".

Borges está exiliado desde febrero pasado, cuando fracasó un diálogo con el gobierno en República Dominicana, en el que las partes no lograron acordar una fecha para el adelanto de las elecciones.

El sábado, según la versión oficial, un dron estalló frente a la tarima en la que Maduro encabezaba una parada militar en Caracas y un segundo artefacto explotó tras chocar con un edificio de viviendas.

