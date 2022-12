Tribunal Supremo de Venezuela reversó fallo que dejaba sin competencias a la Asamblea Nacional

La decisión fue resultado de un acuerdo entre los poderes públicos, excepto el Legislativo, convocados por Maduro tras el fuerte rechazo a la sentencia.

Acusado de servir al gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "suprimió" partes de dos de sus decisiones.

Por un lado revirtió su decisión de asumir las funciones de la Asamblea, alegando que se encontraba en "desacato" a sus fallos, y del otro anuló los poderes que había otorgado a Maduro para revisar la legislación sobre delincuencia organizada y terrorismo.

La corte había justificado esos poderes en el estatus de desacato en que declaró al Parlamento hace más de un año, y ante la posibilidad de que en el país se estuvieran cometiendo "delitos militares".

Las cabezas de los podres públicos -agrupados en el llamado Consejo de Defensa- acordaron en la madrugada "exhortar" al TSJ a "revisar" los fallos para "mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes", según un comunicado.

Fueron convocados por Maduro para zanjar diferencias luego de que la fiscal general, Luisa Ortega, cercana al chavismo, denunciara el viernes que los fallos del TSJ suponían una "ruptura del orden constitucional".



Rechazo al acuerdo

El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, se negó a acudir alegando que Maduro es "responsable del quebrantamiento del orden constitucional" y no podía "pretender ahora ser mediador".

Borges había dicho el viernes que la voz crítica de la fiscal demostraba que el gobierno está fracturado, e instó a la Fuerza Armada y los demás poderes a emularla.



El TSJ pretende maquillar un golpe de Estado que ya dió y no puede corregir https://t.co/mUZK5qjGHg — Julio Borges (@JulioBorges) April 1, 2017

En la mañana de este sábado, Borges aseguró que el quiebre constitucional dado por la decisión es irreversible y que aún persiste un "golpe de Estado".



Advertisement

"No ha habido cambio, el golpe de Estado continúa", aseguró Borges a periodistas, al referirse a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de suprimir partes de una sentencia en la cual se adjudicaba las competencias de la Asamblea.

El vicepresidente del Legislativo, Freddy Guevara, había rechazado más temprano el acuerdo, cuando aún no se conocían las modificaciones a los fallos.

"Una revisión de la sentencia que deje todo como estaba antes no resuelve un golpe de Estado. Presión nacional e internacional seguirá hasta que se restituya el hilo constitucional", declaró Guevara en Twitter.



Llamado a todos a continuar la lucha y a participar en la jornada de protesta de ahora! https://t.co/SExDqm2ivW — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) April 1, 2017

Las decisiones del TSJ generaron fuerte rechazo internacional, especialmente el que le quitó las competencias a la cámara.

Este sábado la canciller Delcy Rodríguez tiene previsto entregar un documento en el TSJ, en un acto al que convocó a diplomáticos.

La oposición acusa a Maduro de haber perpetrado un "golpe de Estado", mientras el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció un "autogolpe".

Pero el mandatario respondió el viernes que "en Venezuela hay plena vigencia de la Constitución, de los derechos civiles y políticos, de los derechos humanos".



Movilización bajo advertencia

Fortalecida por la presión internacional sobre el gobierno, la oposición a Maduro se movilizan este sábado bajo advertencias del presidente de que enfrentará cualquier "aventura golpista".

Decenas de adversarios se concentraban en una plaza de Caracas, donde el bloque opositor Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tiene previsto sesionar y anunciar protestas.

Tras un período de letargo en el que, según encuestas, perdió apoyo de sus seguidores al fracasar un diálogo con el gobierno, la oposición volverá a las calles para exigir respeto a la Asamblea y elecciones para superar la grave crisis política y económica.

El TSJ declaró en desacato al legislativo por considerar que no desvinculó a tres asambleístas opositores acusados de fraude electoral.

Ante la andanada de críticas, Maduro lanzó el viernes una dura advertencia a la oposición.

"Que nadie esté aprovechando esta circunstancia para aventuras, porque la voluntad para enfrentar aventuras golpistas es absoluta y yo llamaría al pueblo a la calle", desafió el presidente, cuya figura rechazan siete de cada 10 venezolanos, según encuestas.

Maduro declaró ser víctima de un "linchamiento diplomático" y de un plan liderado por Estados y gobiernos de derecha, a través de la OEA, para derrocarlo.

Pese a ello, reiteró que está dispuesto a reactivar el diálogo que la MUD congeló en diciembre pasado, alegando el incumplimiento por parte del gobierno de acuerdos sobre un cronograma electoral y liberación de opositores presos.

El proceso es auspiciado por el Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Para declarar que los fallos del TSJ constituyen "una violación del orden constitucional", un grupo de 13 países presentó un proyecto de resolución para ser debatido el próximo lunes en una sesión del Consejo Permanente de la OEA.