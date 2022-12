Tribunal Supremo venezolano ordena juzgar al vicepresidente de Parlamento opositor

Freddy Guevara será investigado por los “delitos de asociación para delinquir, instigación pública continuada y uso de adolescentes para delinquir”.

El TSJ, acusado por la oposición de servir al gobierno de Nicolás Maduro, no detalló cuándo se habrían cometido esas faltas.

Guevara "deberá ser juzgado por tribunales penales ordinarios (...). Presuntamente incurrió de manera permanente en los delitos de asociación, instigación pública continuada y uso de adolescente para delinquir", señala un comunicado de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Sin embargo, la Asamblea Constituyente, que rige el país con poderes absolutos, investiga al asambleísta por las protestas contra el presidente Nicolás Maduro que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio último.

Guevara, comunicador social de 31 años, es un impetuoso dirigente del partido Voluntad Popular, de Leopoldo López.

El congresista fue una de las caras visibles de las manifestaciones que exigían la salida de Maduro, a quien tilda de "dictador", y en medio de las cuales llamó a marchar y bloquear vías.

Guevara anunció en un comunicado que "activará todas las alarmas internacionales" para denunciar "este hecho violatorio de la Constitución".

El máximo tribunal notificó su decisión a la Constituyente para que levante la inmunidad del parlamentario, dijo por su parte el vicepresidente, Tareck El Aissami, en un acto con Maduro.

"La justicia a veces tarda, pero llega", celebró el mandatario.

Sin embargo, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aseguró que solo el Legislativo puede allanar la inmunidad de un diputado.

"Es un acto sin legalidad (...). Los abogados no han podido acceder al expediente", dijo el parlamentario Juan Andrés Mejía, en una rueda de prensa en la que no estuvo Guevara.

El miércoles, el partido de gobierno pidió al poder electoral castigar con cárcel a los opositores -especialmente a Guevara- que boicoteen los comicios municipales de diciembre, en los que decidieron no participar los principales partidos de la MUD.

Poco después, el fiscal general Tarek William Saab -notorio chavista- anunció que pediría iniciar un proceso para decidir la destitución de diputados que "han llamado a desconocer instituciones del Estado".

El Parlamento envió este viernes una carta a los representantes diplomáticos en Venezuela, en la que alerta que Guevara "podría ser el próximo preso político" del gobierno.

"Urgimos a los honorables representantes de la diplomacia del mundo a pronunciarse a favor de la restitución de la democracia en Venezuela", señala la misiva.