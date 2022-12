Triste final para joven que soñaba con encontrar a su mamá viva entre los escombros en México

Renata Ramos sabía que su madre estaba atrapada en uno de los edificios más afectados por el sismo en Ciudad de México, pero sus esperanzas se apagaron.

Desesperada por no tener noticias de la señora Laura Ramos, lanzó un llamado de ayuda a través de las redes sociales.

“Les pido su ayuda para movilizar esto, porque no puede ser que mi mamá siga ahí y que me digan dos horas, tres horas, mientras que mi mamá puede que siga luchando por su vida”, expresó Renata en un video.

“Se tiene evidencia de que una vez que finalizó el simulacro del 19 de septiembre, ingresó (Laura Ramos) nuevamente a su domicilio, así consta una cámara de seguridad”, afirmó Manelich Castilla, comisionado de la Policía Federal.

Al lugar llegaron los cuerpos de emergencia, elementos de las Fuerzas Federales y de la Ciudad de México.

“La familia, como todas, mantiene la esperanza de vida de esta persona y nosotros como Institución la apoyamos, la mantenemos con todos los recursos humanos y materiales”, aseguró el general Luís Ricardo Díaz, secretario de la Defensa de México.

Renata no perdía la fe de que su madre fuera hallada con vida.

“Mi mejor regalo sería ver a mi mami con bien o verla”, decía.

Las esperanzas se apagaron para esta joven. Finalmente, la madrugada de este domingo, gracias a la colaboración de un perro de búsqueda y rescate, se ubicó a Laura Ramos Patiño, de 52 años, lamentablemente sin vida.

Tras extraer el cuerpo y con la certeza de no tener a nadie más atrapado, comenzaron a desmantelar el edificio.

Vea más de esta tragedia:

Se eleva a 324 la cifra de muertos por terremoto en México | Noticias...