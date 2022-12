Tristeza en EE. UU. por muerte del ‘Batman de la ruta 29’ en accidente

El conocido como "Batman de la ruta 29", popular personaje de Washington y Baltimore reconocible por su disfraz del superhéroe y por su "Batmóvil", con los que visitaba a niños enfermos en hospitales de la región, falleció este fin de semana al ser atropellado en Maryland (este de EE.UU).

La noticia el pasado domingo de la muerte de Leonard Robinson, de 51 años, no trascendió hasta que se conoció que se trataba de la persona que se había convertido en emblema del área que rodea a la capital estadounidense por su pasión y alegría a la hora de animar a niños hospitalizados.

"Cuando le preguntaba que hiciese algo siempre decía que sí. Era mágico", explicó a The Washington Post Laurie Strongin, fundadora de la organización de ayuda a niños enfermos "Hope for Henry", con la que Robinson colaboraba a menudo.

Precisamente, el accidente se produjo cuando el Lamborghini negro que había adaptado para semejarse al del superhéroe se detuvo por un fallo del motor en la carretera interestatal 70, en el oeste de Maryland y cerca de la frontera con Pensilvania.

Cuando Robinson revisaba el motor, fue arrollado por otro vehículo.

Los servicios médicos pudieron certificar su muerte en el mismo lugar de los hechos, según el informe policial.

Su labor adquirió fama nacional cuando un vídeo de una detención de tráfico en 2012 se hizo viral al mostrar a Robinson, con el traje de Batman, conversando con los agentes de policía en la ruta 29, en Silver Spring, al norte de Washington.

Desde entonces, fue bautizado como el "Batman de la ruta 29".

Robinson, con tres hijos y encargado de una empresa de limpieza, había gastado miles de dólares en el disfraz y la preparación del coche, indicó su hermano, Scott Robinson, al Post.

"Era mi hermano, mi socio y mi mejor amigo. Conmovió muchas vidas e hizo sonreír a muchos niños. Eso era todo lo que quería hacer", señaló su hermano.

La tristeza del popular personaje llegó incluso a la casa editorial DC Comics, cuna de superhéroes legendarios como Superman y Flash, además de Batman.

"Nuestros pensamientos están con la familia y amigos de Leonard Robinson, también conocido como el Batman de la ruta 29, quien compartió su amor por Batman con todos los que le rodeaban", publicó la editorial en su cuenta de Twitter.