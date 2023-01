Trump a Kim Jong-un: “en lugar de misiles podrías tener los mejores hoteles del mundo”

El mandatario estadounidense exaltó durante la reunión las condiciones geográficas de Corea del Norte y alabó su costa. “Es genial", dijo.

En vez de misiles "podrías tener los mejores hoteles del mundo", le dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al líder norcoreano, Kim Jong-un, según reveló el propio gobernante estadounidense a los periodistas.

"En lugar de eso (probar misiles), podrías tener los mejores hoteles del mundo justo ahí. Piénsalo desde una perspectiva inmobiliaria", señaló Trump.

El mandatario explicó que durante su reunión con Kim también resaltó la geografía de Corea del Norte, el país más aislado del mundo, por encontrarse entre China y Corea del Sur.

"Por ejemplo, tienen grandes playas. Se ven cuando explotan los cañones en el océano. Yo digo 'mira eso, podría hacerse un gran complejo inmobiliario ahí'. Y se lo expliqué (a Kim)", incidió el presidente de EE. UU. ante los periodistas después del encuentro con Kim, causando las risas de los asistentes.

Trump protagonizó así uno de los momentos más curiosos de la cumbre, pero no fue el único.

Otra de las escenas más peculiares en Singapur fue la aparición de la exestrella del baloncesto estadounidense Dennis Rodman, quien intervino en la cadena CNN para hablar sobre las conversaciones entre ambas partes con una gorra con el lema de campaña de Trump: "Hacer a EE. UU. grande otra vez (MAGA, por sus siglas en inglés)".

Rodman es un ferviente simpatizante de Trump y hace un año visitó Pyongyang en un momento de máxima tensión entre el régimen norcoreano y Washington; y le regaló a Kim una copia del libro que publicó en 1987 el ahora presidente estadounidense, llamado "The art of the deal" ("El arte del acuerdo").

Trump y Kim mantuvieron en las últimas horas una reunión histórica en la que conversaron durante más de cuatro horas en el hotel Capella de la isla de Sentosa.

Ambos dirigentes firmaron una declaración en la que se comprometieron a desarrollar nuevas relaciones para "la promoción de la paz, la prosperidad y la seguridad".

"El presidente Trump se compromete a ofrecer garantías de seguridad a la República Popular Democrática de Corea (nombre oficial de Corea del Norte), y el presidente Kim Jong-un reafirmó su firme e inquebrantable compromiso para la desnuclearización de la península de Corea", reza la declaración conjunta.

