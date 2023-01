Trump acusó a Irán por ataque a embajada de EE. UU en Bagdad y dijo que “pagará un alto precio”

Ese país envió tropas de refuerzo para proteger su sede diplomática, tras el asalto de miles de iraquíes pro-Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, que llamó personalmente al primer ministro iraquí, acusó de inmediato a Irán de haber "orquestado" un "ataque" del que será considerado "plenamente responsable" y por el que pagará "un alto precio".

Teherán denunció por su parte la "audacia" de Washington al responsabilizarle de las manifestaciones de los iraquíes.

Una vez más, los dos aliados de Irak -enemigos acérrimos entre sí- despertaron el temor a una escalada en el país, escenario desde hace tres meses de una revuelta popular inédita.

Trump exhortó a Irak a "proteger la embajada" cuyo ataque fue condenado por el presidente iraquí, Barham Saleh. El secretario de Estado, Mike Pompeo, advirtió a Bagdad que "Estados Unidos protegerá y defenderá a sus ciudadanos".

Si bien un helicóptero con marines aterrizó en el recinto gigantesco de la embajada, "no hay ningún plan para evacuar" la Cancillería, aseguró un portavoz del Departamento de Estado en una declaración comunicada a la prensa.

El embajador estadounidense, Unis Matt Tueller, ausente por un "viaje personal", se disponía a regresar a la Cancillería en la capital iraquí, añadió.

Los manifestantes se rebelan contra los bombardeos que Washington realizó el domingo en el oeste de Irak, y en los que murieron 25 combatientes de las brigadas del Hezbolá, grupo armado chiita iraquí miembro de las Fuerzas de Movilización Popular, coalición de paramilitares dominada por facciones pro-Irán integradas en el ejército iraquí.

Zona Verde, puertas abiertas

Los miles de manifestantes y partidarios de estas fuerzas, que participaban en el cortejo fúnebre de los combatientes abatidos, lograron atravesar los puestos de control de la Zona Verde de Bagdad, donde se encuentran la embajada estadounidense e instituciones iraquíes.

A continuación, invadieron el vestíbulo donde la seguridad de la embajada controla a los visitantes, quemaron instalaciones de seguridad en el exterior, arrancaron cámaras de vigilancia, tiraron piedras contra las torretas de los guardias y cubrieron los cristales blindados con banderas de las Fuerzas de Movilización Popular y de las brigadas del Hezbolá.

Desde el interior del edificio, las fuerzas estadounidenses primero realizaron algunos disparos de balas reales al aire y después lanzaron granadas lacrimógenas y aturdidoras para dispersar a los manifestantes. Las Fuerzas de Movilización Popular dieron cuenta de 62 heridos.

Dos horas después de que empezara el asalto, el primer ministro iraquí, el dimisionario Adel Abdel Mahdi, instó a retirarse a los manifestantes, quienes anunciaron una sentada ilimitada delante de la embajada.

Algunos manifestantes obedecieron, mientras las fuerzas especiales iraquíes se desplegaban alrededor del edificio.

Cientos de ellos se instalaron bajo tiendas de campaña delante de la embajada. Algunos comenzaban a preparar comida, por lo que aparentemente prevén pasar la noche.

"No a Estados Unidos" o "Cerrado por orden de las brigadas de resistencia" eran algunos de los lemas que escribieron en las paredes de la embajada. "Soleimani es mi líder", decía otra pintada, en referencia al poderoso general iraní Qasem Soleimani, que preside las negociaciones para formar el futuro gobierno en Irak.

Estados Unidos llevó a cabo los bombardeos en respuesta a la muerte, el viernes, de un contratista estadounidense en el undécimo ataque con cohetes en dos meses contra instalaciones estadounidenses en Irak. Aunque el ataque no fue reivindicado, Washington lo imputó a las brigadas del Hezbolá.