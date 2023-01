Trump afirma que nunca ordenó quebrantar la ley a su exabogado Michael Cohen

El presidente asegura que el jurista, enviado a prisión por delitos electorales, “fue culpable de muchos cargos” no relacionados con él.

El mandatario estadounidense afirmó este jueves que "nunca" ordenó "quebrantar la ley" a su exabogado personal Michael Cohen, un día después de que un tribunal federal de Nueva York lo sentenciara a 3 años de cárcel.

"Nunca ordené a Michael Cohen quebrantar la ley. Es un abogado y se supone que conoce la ley", recalcó Trump en su cuenta de Twitter.

Cohen se convirtió en la primera persona del círculo cercano de Trump en ser condenada a prisión por una serie de cargos que incluyen asuntos vinculados a la investigación sobre la trama rusa, como el de mentir al Congreso sobre el proyecto del ahora mandatario de ubicar en Moscú una "Trump Tower".

El exabogado de Trump se declaró culpable tanto en ese caso dirigido por el fiscal especial que investiga la trama rusa, Robert Mueller, como en otro encabezado por fiscales de Nueva York, que le acusaban de evasión de impuestos, falsas declaraciones a un banco y violaciones de la ley de financiación de campañas electorales.

"Cohen fue culpable de muchos cargos no relacionados conmigo, pero se declaró culpable de dos cargos de campaña que no eran criminales y de los cuales probablemente no era culpable, ni siquiera por la vía civil”, argumentó Trump.

Asimismo, el mandatario estadounidense aseguró que Cohen "simplemente aceptó esos cargos para avergonzar al presidente y obtener una sentencia de prisión muy reducida".

A lo largo del proceso, Trump ha cargado en varias ocasiones contra Cohen, a quien calificó de "débil" después de que este reconociera el pasado 29 de noviembre que había mentido ante el Congreso sobre el proyecto inmobiliario de su exjefe en la capital rusa.

Por otro lado, el presidente arremetió también contra el exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca Michael Flynn, que podría evitar ir a la cárcel por su colaboración con las pesquisas de la trama rusa.

"Concedieron al general Flynn un gran trato porque estaban avergonzados por la forma en que fue tratado - el FBI dijo que no mintió e hicieron caso omiso al FBI. Querían asustar a todo el mundo inventando historias que no son ciertas atrapándoles por los errores más pequeños. ¡(Qué) triste!", dijo Trump en Twitter.

A principios de diciembre, Mueller recomendó que Flynn no vaya a la cárcel a cambio de su "colaboración sustancial" con la pesquisa.

