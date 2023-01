Trump afirma que un golpe militar contra Maduro podría triunfar rápidamente

En reunión con el presidente Duque, declinó responder sobre la opción del uso de la fuerza ante la crisis en Venezuela.

"Es un régimen (el de Maduro) que francamente podría ser derrotado muy rápidamente si los militares deciden hacer eso", dijo Trump en declaraciones a periodistas durante su encuentro con el mandatario colombiano.

Y a renglón seguido, destacó la reacción de los militares venezolanos durante el ataque con un dron del que dice haber sido víctima Maduro mientras asistía a un desfile castrense el 4 de agosto en Caracas.

"¿Vieron cómo se fueron los militares apenas oyeron que explotaba una bomba encima de sus cabezas? Esos militares se estaban escapando para cubrirse. Eso no es bueno", dijo Trump, descartando que los infantes de marina estadounidenses hubieran hecho lo mismo en una situación similar.

Trump declinó sin embargo responder sobre un plan militar contra el gobierno de Maduro, al que tildó de "horrible".

"No me gusta hablar sobre lo militar. ¿Por qué debería hablar con ustedes sobre lo militar?", enfatizó Trump, mencionando repetidas veces la crisis económica de Venezuela y el éxodo de sus habitantes.

Trump ha sido duramente crítico con lo que llama la "dictadura" de Maduro, mientras Venezuela vive una grave crisis económica y humanitaria que ha desatado violentas protestas y provocado una ola migratoria sin precedentes en el continente americano.

Hace dos semanas, el diario The New York Times reportó que funcionarios de la administración Trump se reunieron secretamente con militares venezolanos para discutir el derrocamiento de Maduro, pero finalmente decidieron no actuar.

Según el periódico, las reuniones incluyeron a un excomandante militar venezolano que figura entre los sancionados por el gobierno estadounidense.

Pero Washington no otorgó ningún apoyo material a los disidentes, y los planes de un golpe se fueron a pique tras el arresto de decenas de militares rebeldes, aseguró el Times.

El año pasado, Trump dijo que Estados Unidos tenía "una opción militar" en Venezuela, una declaración que fue condenada por aliados estadounidenses en América Latina.

Más recientemente, el senador republicano de Florida Marco Rubio alentó en Twitter a militares venezolanos a derrocar a Maduro.

El mandatario de Estados Unidos ya se había referido a la situación en ese país en su discurso ante Naciones Unidas.

