Trump amenaza con cerrar “completamente” frontera con México si Congreso no financia muro

El anuncio fue hecho en medio de la pugna que sostiene con el Congreso de la República y que tiene paralizado al gobierno estadounidense.

La parálisis presupuestaria se extiende desde el viernes a medianoche, pero Trump sigue arremetiendo contra la oposición para defender su proyecto de construir un muro y este viernes aprovechó también para asegurar que un cierre de la frontera beneficiaría al comercio.

"Nos veremos forzados a cerrar la frontera sur completamente si los demócratas obstruccionistas no nos dan el dinero para terminar el muro y cambian también las ridículas leyes migratorias", escribió Trump en su cuenta de la red Twitter.

La advertencia llega en momentos en que se espera que el cierre parcial de la administración federal se mantenga al menos hasta la próxima semana, pues los legisladores han fracasado en alcanzar un acuerdo en torno al insistente reclamo de Trump de incluir en el presupuesto 5.000 millones de dólares para financiar el muro fronterizo, un pilar de la campaña electoral que llevó al empresario republicano al poder.

Cierre del gobierno en EE. UU. se prolonga como mínimo hasta la próxima semana En otro tuit matinal, Trump dijo incluso que considera un probable cierre fronterizo como una "operación rentable", y argumentó que "Estados Unidos pierde mucho dinero en comercio con México bajo el TLCAN, más de 75.000 millones de dólares anuales (sin incluir el dinero de la droga que sería varias veces esa cantidad)".

"Cerrar la frontera sur. Volver a traer a Estados Unidos nuestra industria automotriz a donde pertenece. Volver a los tiempos antes del TLCAN, antes de que muchas de nuestra compañías y empleos fueran enviadas tan tontamente a México", agregó.

El acuerdo de libre comercio TLCAN, en vigor desde 1994 y que incluye también a Canadá, ha sido regularmente denunciado como desfavorable por Trump, que exigió a sus vecinos renegociarlo. Un nuevo pacto para reemplazarlo fue firmado a fines de noviembre, pero aún debe ser ratificado por los respectivos parlamentos.

México opta por la prudencia

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, descartó opinar sobre las amenazas de cerrar la frontera hechas por su vecino.

"Nosotros hemos actuado con prudencia, de manera precavida, no hemos opinado sobre este tema porque se trata de un asunto interno de Estados Unidos", dijo el mandatario en su habitual conferencia de prensa matutina

La relación entre México y Estados Unidos se ha tensado desde que Trump llegó al poder y amenazó con construir un muro en la frontera pagado por los mexicanos.

Ya en noviembre, Trump había amenazado con cerrar la frontera sur como respuesta a la caravana de miles de centroamericanos que buscaban cruzar desde México hacia Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses realizaron entonces un cierre fronterizo parcial por unas horas.

El jueves se hundieron las negociaciones en el Congreso para intentar poner fin al llamado "shutdown" del gobierno de Estados Unidos. Así, la parálisis parcial de las administraciones federales, que ha dejado desde el 22 de diciembre a centenares de miles de funcionarios de baja sin salario, se va a prolongar al menos hasta la próxima semana.

Nuevas amenazas de cortar la ayuda

En su salva de tuits, Trump también cargó contra los países del Triángulo Norte de Centroamérica, amenazándolos nuevamente con recortar los fondos de ayuda, si no frenan el flujo migratorio.

"Honduras, Guatemala y El Salvador no hacen nada por Estados Unidos, lo único que hacen es tomar nuestro dinero. Se dice que hay una nueva caravana que se está formando en Honduras y no están haciendo nada al respecto", dijo Trump, que durante la campaña para las elecciones de mitad de mandato criticó duramente a estos países.

"Vamos a proceder a cortarle las ayudas a estos tres países, que se aprovechan de Estados Unidos desde hace años", dijo el presidente, repitiendo un discurso que adoptó cuando una caravana de migrantes que se formó en San Pedro Sula salió en octubre de Honduras con destino al Norte.