Trump amenaza nuevamente con impuestos a México si sus congresistas no aprueban acuerdo

"No anticipamos un problema con la votación, pero si por alguna razón no llega, los aranceles se restablecerán", señaló.

El presidente de Estados Unidos aseguró que una nueva disposición del acuerdo con México sobre migración necesitará de la aprobación del legislativo de ese país, y advirtió las consecuencias en caso de que no lo hagan.



Trump no dio más detalles sobre esta disposición, solo que se haría pública "en un futuro no muy lejano y que necesitará el voto del cuerpo legislativo de México".



El poder legislativo mexicano se deposita en un congreso bicameral. Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene mayoría absoluta en la Cámara de diputados, pero no la alcanza en el Senado.



Trump aludió por primera vez a esta disposición el domingo por la noche en un tuit en el que defendía el acuerdo con México contra las críticas.



El presidente arremetió contra The New York Times, y calificó su historia de primera página sobre el acuerdo con México como "un FRAUDE y nada más que un 'trabajo exitoso' mal informado sobre mí ... ¡Periodismo enfermo!".



Trump crispó la relación con su aliado con el anuncio a finales de mayo de aranceles del 5% a todos las importaciones mexicanas, que irían aumentado cinco puntos porcentuales

mensualmente hasta un tope del 25% el 1 de octubre, si su vecino del sur no detenía el flujo migratorio hacia Estados Unidos.



El viernes a última hora, ambos gobiernos alcanzaron un acuerdo después de tres días de negociaciones intensas en Washington.



México se comprometió a aumentar la seguridad en su frontera sur y expandir su política de devolver a los migrantes centroamericanos mientras Estados Unidos procesa sus peticiones de asilo.



Washington, por su parte, retiró su amenaza de imponer aranceles a las importaciones mexicanas.



Expertos en comercio advirtieron de las consecuencias devastadoras que tendría para las dos economías la entrada en vigor de estos aranceles.



