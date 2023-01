Trump anuncia la retirada de EE. UU. del acuerdo nuclear con Irán

Volverá a imponer sanciones al considerar que hay pruebas de que Teherán mintió cuando dijo que su programa atómico tenía fines pacíficos.

"Hoy anuncio que Estados Unidos se retirará del acuerdo nuclear con Irán", dijo Trump en una declaración a la prensa desde la Casa Blanca.

"Volveremos a imponer el nivel más alto de sanciones económicas. Y cualquier nación que ayude a Irán en su búsqueda de armas nucleares podría ser también duramente sancionada por Estados Unidos", advirtió.

Trump firmó una declaración que, en sus palabras, "empieza a reanudar las sanciones nucleares de Estados Unidos al régimen iraní", aunque, según precisó el Departamento del Tesoro, algunas de ellas no entrarán en vigor hasta que transcurran periodos de entre 90 y 180 días.

El mandatario se mostró dispuesto a trabajar con sus aliados para "encontrar una solución real, integral y duradera a la amenaza nuclear iraní" que también afronte sus preocupaciones sobre el programa de misiles balísticos de Irán y sus actividades "terroristas en el mundo".

"Si el régimen continúa con sus aspiraciones nucleares, tendrá problemas más grandes que los que ha tenido nunca", alertó.

Trump reiteró sus habituales críticas al acuerdo firmado en 2015 junto a Irán, Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania, que limita el programa atómico de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

"Este era un acuerdo horrible, que solo beneficiaba a una parte y que nunca, jamás, debió firmarse. No trajo calma, no trajo paz, y nunca lo hará", sentenció.

El presidente citó los documentos presentados la semana pasada por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien denunció que Irán tiene un supuesto programa atómico secreto y basó esa acusación en más de 100.000 archivos recopilados por los servicios de inteligencia de Israel.

"En el corazón del acuerdo con Irán había una gran ficción: que un régimen asesino solo deseaba un programa de energía nuclear pacífico. Hoy, tenemos pruebas definitivas de que esta promesa iraní era una mentira", alegó Trump.

El mandatario también criticó los plazos para la caducidad de ciertas restricciones al programa nuclear iraní incluidos en el acuerdo de 2015.

"Si yo permito que este acuerdo siga en pie, pronto habrá una carrera armamentística nuclear en Oriente Medio. Todo el mundo querrá que sus armas estén preparadas para cuando Irán tenga la suya", indicó Trump.

El gobernante también anticipó que, aunque dicen que no negociarán un nuevo compromiso, los líderes iraníes "al final van a querer negociar un acuerdo nuevo y duradero que beneficie a Irán y al pueblo iraní. Cuando estén preparados, estoy dispuesto", dijo.