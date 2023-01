Trump apoya la opción de dos Estados para superar conflicto de Israel y Palestina

“Eso es lo que mejor funcionaría”, declaró en una reunión en la ONU con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo que le "gusta una opción de dos Estados" para Israel y Palestina.

En declaraciones a la prensa antes de reunirse con Netanyahu, Trump no detalló si esa propuesta de dos Estados estará incluida en el plan de paz entre israelíes y palestinos que desde hace meses está elaborando un equipo de la Casa Blanca.

Preguntado sobre ese plan, Trump adelantó que espera presentarlo en un periodo de "dos, tres o cuatro meses".

El equipo negociador de Trump mantiene desde hace meses consultas en todo Oriente Medio con el objetivo de trazar un plan de paz entre israelíes y palestinos, aunque estos últimos se han negado a reunirse con ellos después de que EE. UU. reconociera el pasado diciembre a Jerusalén como capital israelí.

No obstante, la Casa Blanca sigue decidida a presentar ese plan con o sin el apoyo de los palestinos.

Preguntado al respecto, Trump dijo estar "cien por cien" seguro de que los palestinos volverán a la mesa de negociación.

En febrero de 2017, Trump causó un gran revuelo al decir que podría aceptar una solución "de un Estado" al conflicto entre israelíes y palestinos, aunque el pasado diciembre cambió su postura y declaró por primera vez su apoyo a una solución de dos Estados, una idea que reiteró este miércoles.

"Creo realmente que algo ocurrirá. Es un sueño mío poder hacer algo antes de que termine mi primer mandato", afirmó el mandatario estadounidense junto a Netanyahu.

En declaraciones a la prensa, el primer ministro israelí felicitó a Trump por sus "fuertes palabras" en el discurso que dio el martes ante la Asamblea General de la ONU, en especial "contra el corrupto" régimen terrorista de Irán.

En respuesta, Trump consideró que Israel está siendo agresivo en Oriente Medio porque tiene que serlo para defenderse, y dijo que les respalda en eso "al cien por cien".

"Estoy muy a favor de lo que está haciendo Israel en lo que a su defensa se refiere", indicó el mandatario.

Netanyahu y Trump planean hablar sobre la crisis con Rusia y sobre cómo persuadir a Moscú para que no entregue a Siria los misiles avanzados prometidos debido al reciente derribo accidental de un avión ruso con 15 personas a bordo por fuego de defensas sirias, que respondían a un ataque israelí en territorio sirio.

En contexto:

Estados Unidos inauguró su embajada ante Israel en Jerusalén