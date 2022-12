Trump arrasó en primarias y se acerca a nominación republicana

El magnate neoyorquino derrotó de manera indiscutible al senador Ted Cruz y al gobernador John Kasich, en Delaware, Pensilvania, Connecticut, Rhode Island y Maryland, una demostración de la fuerza en apariencia imparable del aspirante que promete deportar a los 11 millones de indocumentados del país.

Clinton también tuvo una noche fenomenal, con triunfos en los grandes estados de Pensilvania y Maryland, así como en Connecticut y Delaware, un golpe para las cada vez más lejanas esperanzas de su rival Bernie Sanders, quien solo se impuso en el pequeño Rhode Island.

Al menos en estos cinco estados la contraofensiva de las fuerzas republicanas opuestas a Trump fracasó de manera espectacular.

"Me considero el presunto nominado, absolutamente", fanfarroneó Trump en la sede de su emporio inmobiliario en Nueva York, y el mensaje era claro para sus rivales: "sálganse de la carrera", les dijo.

"Estoy ganando, en lo que me concierne, se acabó. Esos dos no pueden ganar", apuntó en referencia a Cruz y Kasich.

“Por semanas, el movimiento antiTrump ha intentado perforar" su ascenso, dijo a la AFP el politólogo de la Universidad Brown James Morone. Pero "los resultados de hoy prueban de sobremanera que no está funcionando", afirmó.

Pero la contienda se muda ahora a estados en principio más hostiles para el hombre de negocios, comenzando por Indiana, la próxima semana.

Sanders no se retira

Por el bando demócrata, Clinton con sus cuatro victorias de la jornada amplió su ya inalcanzable ventaja sobre Sanders.

En Filadelfia, donde el partido demócrata celebrará su convención del 25 al 28 de julio, Clinton exhibió la confianza del triunfo, tendiendo la mano a los seguidores de Sanders con vista a la unificación del partido.

"Vamos a unir nuestro partido y ganar esta elección", añadió.

"Hay mucho más que no une que lo que nos divide", dijo la exprimera dama, llamando a demócratas, independientes e incluso republicanos a enfrentar a "los candidatos del otro lado que amenazan sus derechos y ponen a unos estadounidenses contra otros".

Clinton acabará la jornada con más de 2.000 delegados, frente a casi 1.300 de Sanders, según CNN, incluyendo 500 de los llamados 'superdelegados' (funcionarios y figuras del partido) que se comprometieron con ella. Se requieren 2.383 delegados para obtener la candidatura presidencial demócrata.