Trump dice que hay avances en negociación con México sobre aranceles pero que no son “suficientes"

El presidente estadounidense aseguró que si no se llega a un acuerdo este jueves, a partir de la otra semana entrarán en vigencia.

Donald Trump dijo este miércoles que se avanzó en la negociación con México, aunque no lo suficiente, y criticó las cifras de migrantes detenidos en la frontera en un momento en que Washington amenaza con aranceles para su vecino si no frena el flujo migratorio.

"El diálogo migratorio en la Casa Blanca con los representantes de México terminó por hoy. Hubo avances, pero no lo suficiente. Los arrestos en la frontera en mayo fueron de 133.000 debido a que México y los demócratas en el Congreso se niegan a dar presupuesto para una reforma de inmigración", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

El presidente estadounidense dijo que la negociación continuará el jueves con la premisa de que "si no hay acuerdo, un aumento de los aranceles de 5% comenzará a aplicarse el lunes, con una extensión mensual de acuerdo con un calendario".

Trump insiste en aumentar aranceles a México si no frena a narcos e indocumentados Este miércoles, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, publicó una gráfica de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) que muestra que la cifra de mayo representa casi el triple de hace un año.

La patrulla fronteriza dijo que el ritmo de llegada de los indocumentados, que ascienden a 677.000 desde octubre, es el más alto desde 2006.

"El presidente ha dejado claro que México debe hacer más", dijo Pence que se reunió en la Casa Blanca con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard; el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, y el secretario de Seguridad Interior, Kevin McAleenan, a cargo de la política migratoria.

Tras la reunión el canciller mexicano reconoció en una rueda de prensa que la situación en la frontera con Estados Unidos no puede seguir así, en referencia a las cifras.