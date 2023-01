Trump dice que puede declarar emergencia nacional si no autorizan fondos para muro en la frontera

El presidente viajó a Texas como parte de su campaña para convencer a los estadounidenses de la necesidad de erguir una barrera de acero.

Donald Trump viajó a la frontera con México un día después de abandonar una reunión con los demócratas para poner fin al cierre parcial del gobierno federal y cuyas secuelas se sienten en todo EE. UU. En los últimos días han aumentado las renuncias y las ausencias de agentes de seguridad aeroportuaria, que están trabajando sin ser remunerados; ellos son parte de los 800 mil empleados federales que no recibirán sus sueldos este viernes.

El presidente aseguró querer "un país seguro" antes de salir de la Casa Blanca con dirección a Texas, otro escalón más para impulsar su plan de construir el muro, después de su primer discurso a la nación el martes y abandonar la reunión con los demócratas el miércoles.

Trump quiere 5.700 millones de dólares para erigir un muro que considera necesario para detener una crisis de crímenes violentos causada por la inseguridad en la frontera sur. Los demócratas aseguran que el muro no resuelve los problemas de inmigración y critican que es solo una treta política para satisfacer a las bases de derechas del presidente.

El mandatario ha presionado al Congreso al negarse a firmar el presupuesto del gobierno federal, lo que derivó en el conocido como shutdown, por el que cientos de miles de funcionarios, incluidos controladores aéreos y miembros de la Guardia Costera, no han cobrado su salario en tres semanas.

Trump ha martilleado la amenaza de que si los demócratas no ceden, declarará la emergencia nacional para concederse a sí mismo el poder de saltarse el voto del Congreso.

"Si no llegamos a un acuerdo, creo que me sorprendería" que no declare una emergencia nacional, afirmó.

Analistas advierten que esta decisión de Trump sería impugnada en los tribunales por extralimitación presidencial, por lo que el proyecto del muro podría quedar bloqueado.

Sin embargo, este proceso le daría al presidente credibilidad política ante sus bases, ya que demostraría que hizo lo que pudo para construir el muro. En ese momento, el presidente podría poner fin al cierre parcial del gobierno.

Al amenazar con que el shutdown podría prolongarse, Trump adelantó que no acudirá al foro económico internacional en Davos, que se celebra en menos de dos semanas, "si el cierre continúa".

En contexto:

Tras 19 días de cierre parcial de la administración en EE. UU., Trump y demócratas no ceden ¿Berrinche?

Trump, quien se regodea sobre sus habilidades para negociar debido a su pasado como magnate inmobiliario en Nueva York, no ha logrado que los demócratas claudiquen ante su exigencia de invertir los 5.700 millones de dólares en su proyecto.

En una reunión con los demócratas el viernes en la Casa Blanca, Trump les preguntó si darían luz verde al muro a cambio de poner fin al cierre gubernamental. Cuando le contestaron no, el presidente abandonó la sala. "Una pérdida de tiempo total", tuiteó poco después.

Chuck Schumer, el líder demócrata en el Senado, dijo a periodistas que "golpeó la mesa", "se levantó y se fue".

"Vimos otra vez su berrinche porque no pudo salirse con la suya", agregó.

"No golpeé la mesa. Eso es mentira", se defendió el presidente. "Yo no tengo berrinches, todas esas historias son mentira".

"La verdad es que un gran porcentaje de las personas que entran a nuestro país, pidiendo entrar en nuestro país, no son criminales. Son familias, niños, madres, que lo que realmente piden es protección", dijo la hermana Norma Pimentel, líder del Centro de Ayuda Humanitaria Católica en McAllen, en Texas: "No vienen aquí para perjudicarnos sino para que les ayudemos".