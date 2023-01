Trump enviará mil soldados a Oriente Medio como respuesta a “la amenaza de Irán”

La decisión fue tomada después de que el Pentágono revelara fotos para probar que la guardia revolucionaria iraní estaría tras el sabotaje a buques petroleros.

China y Rusia advirtieron este martes sobre una escalada de tensión en Oriente Medio, luego del anuncio de Estados Unidos.

La decisión llegó horas después del anuncio de Teherán de que incumpliría pronto unas de las disposiciones del acuerdo internacional sobre su programa nuclear.

"Los recientes ataques iraníes confirman las informaciones fiables y creíbles que hemos recibido sobre el comportamiento hostil de las fuerzas iraníes", indicó el lunes el jefe del Pentágono, Patrick Shanahan, que reiteró que su país "no busca entrar en conflicto con Irán".

"He autorizado el envío de 1.000 soldados adicionales con fines defensivos para contrarrestar amenazas aéreas, navales y terrestres en Medio Oriente", precisó poco después de que el Pentágono publicara nuevas fotografías que, según detalló, demuestran que Irán atacó dos petroleros la semana pasada en las aguas del golfo de Omán.

Las 11 fotos difundidas muestran, entre otras cosas, un objeto metálico circular de unos ocho centímetros de diámetro adherido al casco del petrolero japonés Kokuka Courageous. Según Estados Unidos, se trata de uno de los dispositivos utilizados para colocar en el barco una mina magnética que no estalló y que los iraníes retiraron tras el incidente.

Otra fotografía, tomada desde un helicóptero de la Marina estadounidense, muestra la cavidad causada por otra mina en el casco del mismo petrolero.

"Irán es responsable de este ataque, como lo demuestran las pruebas en video y los recursos y habilidades necesarios para eliminar rápidamente la mina que no explotó", dijo el Pentágono en un comunicado.

La Unión Europea no ha querido pronunciarse sobre la autoría del ataque y se ha negado de momento a seguir la tesis de Washington.

El anuncio de Irán

Irán anunció el lunes que sus reservas de uranio enriquecido sobrepasarían a partir del 27 de junio el límite impuesto en el acuerdo internacional sobre su energía nuclear.

"Hoy empezó la cuenta atrás para sobrepasar los 300 kilogramos de reservas de uranio enriquecido y, en 10 días, superaremos ese límite", declaró el portavoz de la Organización Iraní de Energía Atómica, Behruz Kamalvandi, en una conferencia de prensa difundida en directo por la televisión estatal.

El acuerdo firmado en 2015 en Viena fue fruto de intensos esfuerzos diplomáticos entre Irán, Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia. Su objetivo es limitar drásticamente la capacidad atómica de Teherán a cambio de un levantamiento de las sanciones económicas internacionales contra la República Islámica.

Pero Washington se retiró de forma unilateral del pacto en mayo de 2018 y restableció duras sanciones contra Teherán, que presiona desde hace meses a sus otros socios para que lo ayuden a mitigar los efectos devastadores de esas medidas.

Hasta el momento el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) siempre certificó que Irán se ajustaba a los compromisos adquiridos en Viena.

El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, llamó el martes a Irán a "tomar decisiones prudentes" y advirtió a la vez contra la apertura de una "caja de Pandora" en Oriente Medio tras el anuncio de Washington.

Moscú también avisó que los refuerzos militares estadounidenses pueden provocar más tensión en la región e instó a las partes a actuar "con moderación", según dijo a periodistas Dmitry Peskov, portavoz del presidente Vladimir Putin.

De su lado, Estados Unidos instó al mundo a "no ceder al chantaje nuclear de Irán", en palabras de Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Estado.

Su aliado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que considera a Irán como una amenaza para la existencia de su país, llamó a la comunidad internacional a imponer "inmediatamente" sanciones contra Teherán, tan pronto como sus reservas de uranio enriquecido superen el límite fijado.

"Un día o dos"

El presidente iraní, Hasán Rohani, ya había anunciado en mayo que su país dejaría de cumplir sus compromisos respecto "al grado de enriquecimiento del uranio" y que retomaría su proyecto de construcción de un reactor de agua pesada en Arak (centro), si los países que siguen suscribiendo el pacto nuclear no le ayudaban a sortear las sanciones estadounidenses.

El reactor de Arak se suspendió tras el acuerdo de Viena, que también obliga a Irán a no enriquecer uranio por encima del 3,67%, una cifra muy por debajo del 90% necesario para fabricar un arma atómica.

Rohani declaró el lunes que Francia y los demás países del acuerdo "aún" estaban a tiempo de salvar lo pactado, durante un encuentro en Teherán con el embajador francés Philippe Thiébaud.

"El hundimiento" del acuerdo "no será benéfico para Irán, Francia, la región ni el mundo", afirmó el presidente iraní, según el sitio web del gobierno.

París, Berlín y Londres, que parecen impotentes ante las sanciones estadounidenses a Irán, instan al país a seguir respetando el acuerdo, a pesar de todo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamamiento similar.

Vea también:

Con este video, EE. UU. acusa a Irán de ataque marítimo a dos buques petroleros en altamar