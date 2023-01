Trump niega haber pagado por el silencio de actriz porno Stormy Daniels

El presidente estadounidense se limitó a un tajante ‘no’ y agregó que las consultas sobre este tema se las hicieran a su abogado.

Stormy Daniels -cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford- afirma que 130.000 dólares fueron pagados tras la firma de un contrato para que ella guarde silencio sobre la relación con Trump.

Michael Cohen, defensor de Donald Trump, confirmó la existencia del contrato y por eso alega que Daniels violó el acuerdo de confidencialidad, pero los abogados de la actriz afirman que el contrato carece de validez porque el mandatario nunca lo firmó.

Este jueves al ser consultado si él conocía el origen del dinero pagado a Daniels, el presidente dijo que "no, no lo sé".

Instantes después de estas declaraciones del presidente, el abogado principal de Daniels, Michael Avenatti, publicó un ominoso mensaje en la red Twitter.

"Como la historia nos enseña, una cosa es engañar a la prensa y otra, muy diferente, es hacerlo bajo juramento", escribió el abogado.

"Espero que llegue el momento de poner a prueba la veracidad de la afirmación del señor Trump sobre su desconocimiento del pago de 130.000 dólares", añadió.

