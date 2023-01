Trump niega que haya pedido foso con caimanes y disparar a las piernas para detener migrantes

El diario The New York Times afirma que las ideas las expresó en una reunión de seguridad, pero el presidente asegura que son “fake news”.

Las insólitas sugerencias del presidente Trump, que reseña The New York Times, lo tienen nuevamente en el ojo del huracán y en una batalla por desmentir lo que él llama "falsas noticias".

Publicidad

“(...) sugirió que dispararan a los migrantes en las piernas para reducir su velocidad (...) el presidente a menudo había hablado de fortificar un muro fronterizo con una trinchera llena de agua, repleta de serpientes o caimanes (...) Quería la pared electrificada, con puntas en la parte superior que pudieran perforar la carne humana", dice el artículo.

"Nunca dije eso, nunca lo pensé. Yo soy duro con la frontera pero jamás así de duro. Es mentira", afirmó el presidente.

Las palabras las dijo, según lo reporta el diario, en el marco de una reunión sobre seguridad fronteriza el pasado mes de marzo, en la que el jefe de Estado propuso varias alternativas para reducir el flujo migratorio.

El periódico cita a una docena de funcionarios que cuentan la reacción del mandatario luego de que ellos le comentaran que sus propuestas eran no solo inviables, sino ilegales.

Publicidad

Según las fuentes habrían dicho: "¡Me están haciendo quedar como un idiota!”.

Estas revelaciones tienen indignada a la comunidad latina.

Publicidad

Según los demócratas, lo revelado por The New York Times no solamente es inconstitucional sino que es otro argumento que demuestra que Donald Trump no está capacitado para ser presidente.