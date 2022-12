Trump no cree en encuestas y asegura que será el próximo presidente de EE. UU.

Donald Trump desafió este lunes a la gran mayoría de los sondeos declarando que está "ganando" la campaña contra Hillary Clinton, quien salió a la caza de los indecisos a dos semanas de los comicios presidenciales estadounidenses.

"¡Estamos ganando, estamos ganando!", aseguró Trump en Saint Augustine, Florida, para añadir que esa marcha victoriosa no se limita a ese estado del sur del país. "Estamos ganando no sólo en Florida, sino en todos los lugares", afirmó.

De acuerdo con Trump, su campaña se encamina a una victoria que "será mayor que el Brexit", en referencia al referendo en el que se determinó sorpresivamente la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

El millonario de 70 años realizaba este lunes una maratón de reuniones y actos públicos en Florida, donde, según sondeos, aparece algunos puntos porcentuales por detrás de Clinton.

En su discurso en Saint Augustine, Trump volvió a atacar a la prensa, a la que acusa de favorecer abiertamente a la candidata demócrata. "Sin la deshonestidad de la prensa, Hillary Clinton sería nada. (Los medios) son una desgracia. Recuerden eso", expresó.

Trump, que lleva dos semanas denunciando que las elecciones están siendo "manipuladas" por la prensa, acusó este lunes al partido Demócrata de impulsar encuestas con datos falsos que mostrarían la ventaja de Clinton.

- Más que una elección -

En tanto, Clinton participó de un acto público en New Hampshire, donde pareció concentrarse en convencer a los electores que aún no decidieron su voto.

"Para mí, esto es mucho más que ganar una elección. Se trata de definir el tipo de país que queremos para nuestros hijos y nietos (...), definir el tipo de mensaje que queremos transmitir a nuestros hijos e hijas", dijo la exsecretaria de Estado de 68 años en un acto en Manchester, New Hampshire (noreste).

El discurso de Clinton fue presentado por la senadora Elizabeth Warren, una influyente figura del ala más progresista del partido Demócrata y que el año pasado llegó a ser considerada una potencial candidata a la presidencia.

A nivel nacional, Clinton tiene una ventaja de seis puntos porcentuales sobre Trump, según el grupo RealClearPolitics, que elabora un promedio de todas las encuestas.

Una medición de la red ABC News, por ejemplo, mostró a Clinton con una ventaja de 12 puntos porcentuales (50% a 38%). Por su parte, un sondeo de CNN atribuye a Clinton una ventaja de 49% a 44%.

Además, la exsenadora encabeza las preferencias en los estados donde la disputa es más ajustada, incluyendo Florida.

En tanto, el presidente Barack Obama celebró en Los Ángeles la ventaja de Clinton en los sondeos, pero señaló que la situación era "volátil" y que "no podemos tomar nada como seguro. La disputa en Florida y Ohio sigue muy apretada".

"Queremos ganar a lo grande. Especialmente al ver que este tipo (Trump) ya comenzó a quejarse de que hay trampa en las elecciones", dijo el presidente en un acto de recaudación de fondos para el partido.

- Voto anticipado -

Según Michael McDonald, experto de la Universidad de Florida, unos seis millones de estadounidenses ya habrían votado.

Los votos anticipados no son contados hasta el inicio del escrutinio oficial, pero un análisis de los electores que tomaron esa iniciativa sugiere una ventaja para Clinton, señaló McDonald en un artículo distribuido el fin de semana.

En Chicago, en el céntrico estado de Illinois, Hanna Widlus, de 61 años, depositó su voto por Clinton en un centro de votación atestado de electores.

"Ahora nada puede salir mal. Ya voté", dijo Widlus.

Normalmente, afirmó, ella nunca vota anticipadamente, pero decidió hacerlo impulsada por "las circunstancias" de la elección presidencial del próximo mes.

En las presidenciales de 2012 casi un tercio de los votos fueron emitidos en forma anticipada.

El equipo de campaña de Clinton busca que en esta elección ese número sea todavía mayor, y la forma en que se propone conseguirlo es aumentando la acción dirigida a los electores indecisos.

Este esfuerzo es particularmente crítico en estados donde la disputa se muestra más ajustada, como Florida, Nevada y Carolina del Norte.